Lecciones de armonía

- A los tres años. Pero no me acuerdo...

- No creo que me presente.

- El oboe. No había plazas para el clarinete. Ahora me gusta mucho más, es dulce, como mi forma de ser.

- Buf, cualquier tipo de música que me pongas me gusta.

- A los siete años. Les dije a mis padres que me metieran a algún sitio porque me gustaba.

- No tanto como debería. Se la deja de lado, no puede ser solo para unos pocos.

Hay algo insólito en la reunión de 65 chavales sin que ninguno de ellos eche la vista al móvil. También en el disciplinado alboroto con el que posan para el fotógrafo con sus instrumentos, bullangueros y vacilones como cualquier chico de su edad, aunque al minuto estén perfectamente sentados frente a las partituras. Maite Aurrekoetxea, directora del Conservatorio de Bilbao, presume de saber qué adolescentes estudian música casi solo con verlos.

«Nosotros tenemos un lujo de alumnos, incidencias negativas cero», se ufana. «La gran mayoría tiene una carga horaria extra de cinco, seis o siete horas. Y aun así, sus resultados en la educación obligatoria son buenos. La música les transmite y enseña el sacrificio, la responsabilidad, el saber organizarse, la rutina. Asimilan el pequeño esfuerzo diario y lo pasan a su quehacer diario. La música les hace mejores».

Un busto de Juan Crisóstomo de Arriaga da la bienvenida al Conservatorio bilbaíno, que ya hace diez años que cambió sus vetustos locales junto al Palacio Foral por el moderno edificio de fachada acristalada en Ibarrekolanda. El ‘Mozart bilbaíno’, que murió diez días antes de cumplir veinte años, da nombre a una escuela de espacios amplios y luminosos, que acoge a 475 alumnos y que dentro de tres años cumplirá un siglo.

Carlos Goikoetxea, del Conservatorio a la gloria

Carlos Goikoetxea conserva buenos recuerdos del Conservatorio de Bilbao. Allí estuvo desde los 9 hasta los 13 años. Iba cinco cursos adelantado a lo que correspondía por su edad. «Me acuerdo del buen ambiente que había en el edificio de Diputación. Y de mi profesor, Agustín Bergara». Tras Bilbao vinieron Salamanca, Madrid, Salzburgo... A los 26 años, este pianista consagrado también tocó el viernes en el Musika-Música junto a su antiguo profesor, Josep Colom.

Goikoetxea hace memoria y se ve de bebé aporreando un teclado de juguete junto a una familia melómana que ha alentado su vocación. A los once años dio un recital en el Euskalduna, precisamente en Musika-Música: «El Concierto de Haydn en Re mayor». Lo de niño prodigio no va con él. «Es una expresión que ya me la han dicho más veces, pero que me resulta irrelevante. Son cosas sobre las que no he pensado demasiado. Siempre he sido consciente de ser el más joven, y nunca me ha supuesto un problema».

El músico getxotarra no tiene la sensación de haberse perdido nada. «No he estudiado más que la gente de mi edad que se ha dedicado al piano», asegura. El mundo profesional de la música en el que está inmerso, concluye, no le ha sorprendido demasiado. «Hay mucha competitividad, pero también buenas personas que se preocupan más allá de su carrera».