«Mi padre es casi un icono pop»

Un grupo liderado por el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y el nieto del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán –ambos coincidieron en la prisión de Soto del Real– estaba destinado a llamar la atención. «Sí, pero eso no explica nuestro fenómeno», matiza Guillermo Bárcenas, que junto a Antón Carreño colidera Taburete.

LAS CLAVES Preguntas sobre política.«Me mosquea que me busquen las cosquillas diciendo que mis canciones no hablan de la pobreza en España» Detractores en la web.«No dejamos a nadie indiferente. Los 'haters' no me preocupan»

Es una banda «con influencias de rock, ranchera, rumba o lo que caiga» y un cierto canalleo de familia bien que, desde su formación a finales de 2014, ha pasado de encandilar al pijerío madrileño a «petarlo allá donde va». «Aunque tengo estudios y soy un tipo educado y respetuoso, siempre he sido un poco sinvergüenza», concede el cantante y compositor del quinteto que el sábado regresa a Bilbao (Santana 27, 21.30 h. 17/20 €) con su reválida de título fumeta 'Dr Charas' (16) y su precedente cantinero 'Tres Tequilas' (15).

Solo han tardado cuatro meses en volver.

Sí, estuvimos en la sala Backstage y, casi sin promoción, agotamos tan rápido que pensamos en una segunda fecha, pero no fue posible. Esperamos reventar otra vez en el Botxo.

¿Promueve Taburete también sus conciertos?

Tenemos nuestro propio sello, Voltereta Records, y lo hacemos todo. Los discos, el merchandising, los videoclips, la contratación... En ese sentido somos un grupo indie.

¿Cómo es que, siendo tan buen inversor, no les ha apoyado su padre?

Pues porque no había un duro cuando empezamos. Si lo hubiera hecho, le habría ido bien, porque hacemos temas con una mezcla original que gusta a gente de todo tipo. Hemos tenido ofertas de multinacionales, pero queremos seguir tomando las decisiones nosotros.

El mes pasado se fueron a México ¿Les mereció la pena el viaje?

Fue fenomenal. Metimos a más de 600 personas en el Lunario del Auditorio nacional del DF y luego la liamos en Cancún para un público más español. Después fuimos a Chile y Argentina a darnos a conocer.

Allí no serían «la banda del hijo y el nieto de».

El primer entrevistador ya nos dijo: ¿saben cómo han llegado ustedes aquí? ¡con cojones! (se responde con acento cuate) porque les han denigrado, les han insultado y aquí están ustedes dándolo todo. Allí la gente no tiene ni puta idea de Bárcenas ni de tramas corruptas, lo pasan bien con un grupo español.

¿De verdad coincidieron por casualidad? ¿Cómo surgió Taburete?

Yo ya venía haciendo canciones hace mucho. Tenía algunas nuevas cuando fui a pasar un mes a Barcelona y en un colegio mayor conocí primero a Jokin. Luego me propuso invitar a un amigo de su hermana que le había pedido tocar con nosotros. Y resultó ser Antxon (Carreño) De hecho, por Jokin supe que el abuelo de Antxon estaba también en la cárcel con mi padre.

¿Habrían llegado hasta aquí sin el morbo? ¿Sin esa publicidad extra derivada de caso Bárcenas?

Lo nuestro ha sido un caso muy especial. Ocurre que mi padre es una persona ultrafamosa, casi un icono pop, al que le han hecho un cómic y hasta una película... Nosotros hemos tenido publicidad extra, pero es imposible que solo por eso podamos llenar un sitio como el Palacio de los Deportes (15.000 entradas; actúan allí el 16 de marzo) y acumular millones de reproducciones en Spotify. Si me quieren entrevistar en más medios por apellidarme Bárcenas, pues vale, pero yo voy a hablar de música.

¿Tampoco son un grupo para pijos o gente bien?

Otra tontería. Que hayamos podido estudiar, tener una educación y viajar no es un delito. Hemos estado en el Arenal Sound y cerrando el Sonorama y no veía pijos estirados, sino toda una plaza botando y pasándolo bien.

¿Es verdad que les han sacado banderas de Suiza en algún concierto?

Sí, en Sonorama había gente con banderas de Suiza y con pancartas de 'Luis, sé fuerte'. Oía pitos cuando iban a salir el doctor ( Manolo, batería, urólogo en el hospital La Paz) y Andoni (guitarra) pero fue todo muy bien. A mí ese cachondeo me encanta, me mosquearía que me tiraran un hielo a la cabeza.

«Chicas preciosas»

Se dice que en los conciertos de Taburete siempre hay chicas guapas. ¿Tienen groupies?

Eso sí es verdad. Vienen a vernos las chicas más preciosas del mundo. No hay un grupo con tías más espectaculares, sean o no pijas. Invito a todo el mundo a que venga a comprobarlo.

También tienen muchos 'haters'. Hasta han habilitado un rincón para ellos en su web.

No dejamos a nadie indiferente. Tenemos 'haters' pero no me preocupan, a veces me lo paso bien con sus chorradas y replico. Los partidarios les ganan por goleada.

Le preguntan siempre de política. ¿Le molesta?

Pues un poco, es como si la música fuera lo de menos y lo de más ver de qué pie cojeo. Si hiciera canción protesta, lo entendería. No me importa hablar de la actualidad, si me preguntan digo que tiro para la derecha en temas económicos, pero no en lo social. Me mosquea que quieran buscarme las cosquillas diciendo que mis canciones no hablan de la pobreza en España ni tienen crítica social. Tampoco hay tantos grupos que tengan esos temas como su prioridad.

¿Y de dónde le viene la vocación musical? Porque estudió para ser empresario.

Mis padres me convencieron para que hiciera ADE (Administración y Dirección de Empresa) pero tras sacar la carrera me fui a Nueva York a estudiar cine, que es lo que quería hacer de verdad. Y en medio de todo eso explotó lo de Taburete. Siempre he sido fan de la música y he escuchado de todo. Desde ópera, de la que he sido un loco total, hasta rock español tipo Reincidentes, Barricada... clásicos como los Beatles, rancheras, boleros, hip hop... todo eso se refleja en nuestras canciones, que pueden sonar a mil cosas. Un día lo definimos, en plan coña, como «electrochotis con toques new age pero tranquilito».