La debutante Carla Simón triunfa en la Berlinale

Triunfo sin paliativos de una debutante española en Berlín, que ayer clausuró su 67 edicion. El Premio a la Mejor Ópera Prima, además del Premio Especial del Jurado de la sección Generation KPlus, recayó en 'Verano 1993', de Carla Simón. La directora barcelonesa, de 30 años, debuta con un largometraje autobiográfico que rememora cómo sus padres murieron víctima del sida siendo una niña de seis años y se tuvo que ir a vivir con sus tíos al campo. Simón rueda en los escenarios de su infancia en la comarca de La Garrotxa y hurga en su doloroso pasado para contar cómo un niño afronta el duelo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Autónoma de Barcelona y formada cinematográficamente en Londres, Carla Simón participó hace dos años en el taller de guion que organiza el Berlinale Talents, espacio dedicado a los talentos emergentes. «La niña protagonista se parece bastante a lo que yo era de niña, al enfado o la incapacidad de gestionar las emociones que tenía en ese momento», reconoce la directora. 'Verano 1993' competirá en el inminente Festival de Cine Español de Málaga.

'On Body and Soul', de la húngara Ildikó Enyedi, se hizo con el Oso de Oro. El filme es una tierna e insólita historia de amor que se desarrolla en un matadero entre una joven fría y meticulosa que repudia todo contacto físico y el administrador, cuyo brazo está paralizado. Enyedi logró asimismo el Premio Fipresci de la crítica por esta fábula que rezuma optimismo y positividad.

Retrato de un transexual

El finlandés Aki Kaurismaki recogió el Oso de Plata al mejor director con 'The Other Side of Hope', otro de sus dramas de humor gélido en el que plasma con su contundencia y parquedad habituales el calvario de un refugiado sirio de Alepo llegado al puerto de Helsinki y que, en lugar de escabullirse de la autoridad, formaliza su solicitud de asilo. El Gran Premio del Jurado recayó en 'Félicité', en la que el director senegalés Alain Gomis presenta una dramática e intensa historia acerca de los problemas familiares de una cantante congolesa.

El premio al mejor actor fue para el alemán Georg Friedrich por 'Bright Nights', un drama de Thomar Arslan centrado en la relación entre un padre y un hijo. El Oso de Plata a la mejor actriz fue para Kim Minhee por la película del coreano Hong Sangsoo 'On the beach at night alone'.

El mejor guion correspondió a los chilenos Sebastián Lelio y Gonzalo Maza por 'Una mujer fantástica', retrato íntimo de un transexual que alivia con pinceladas de humor el drama al que se enfrenta el protagonista tras la muerte de su compañero.