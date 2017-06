«En Dubái no he encontrado restricciones por ser mujer»

Aiala Icaza lleva un año disfrutando del sol de Dubái, a donde llegó siguiendo el consejo de una amiga. «Iratxe, una de mis mejores amigas, lleva varios años viviendo aquí y siempre me decía que tenía que mudarme, que me iba a encantar. Y la verdad que tengo que darle la razón. ¡Estoy encantada con este país!», afirma. Licenciada en Humanidades-Empresa por la Universidad de Deusto en su campus de San Sebastián, lleva cinco años trabajando en marketing digital, concretamente como SEO –dedicada a la optimización de webs–, y actualmente desarrolla su labor en la empresa americana Resolution Media, que cuenta con clientes como McDonald’s, Levi’s, Sephora o Mercedes.

Tiempo para causas humanitarias La empresa para la que trabaja Aiala organiza eventos anualmente con el fin de recaudar dinero para diferentes causas. Este año ella misma se ha animado a organizar una expedición al campamento base del Everest, que tendrá lugar en septiembre, con la que pretenden recaudar dinero para ACNUR y para Mission Himalaya Eco Farm, que trabaja en un orfanato de Nepal que quedó dañado con el terremoto de 2015. Este proyecto recibirá el 40% de lo que se recaude, mientras que el 60% irá a ACNUR para la asistencia sanitaria de los refugiados sirios en Libia y «proporcionará atención sanitaria a embarazadas y a gente en peligro de exclusión, sobre todo niños». «Gracias a este dinero se financiarán partos, cesáreas, cirugías y tratamientos hospitalarios urgentes. Así que quien quiera apoyar la causa se le agradecerá mucho», anima Aiala.

Tras residir dos años en Berlín y otros dos en Malasia, la mayor dificultad para aclimatarse que ha encontrado esta leiotarra ha sido lograr contenerse a la hora de expresar su opinión. «En Malasia tienes la libertad de decir abiertamente lo que piensas, pero aquí es un aprendizaje constante para no ofender a nadie. En general, los europeos tendemos a decir las cosas como son, mientras que en otras culturas tienden a maquillarlas y se evitan las confrontaciones», comenta Aiala. Teniendo en cuenta que solo en su equipo cuentan «con una india criada en Dubái, un británico, un egipcio y un rumano británico, los contrastes son múltiples y a veces se dan situaciones incómodas o malentendidos».

Lo que no ha percibido la joven en ningún momento es que las normas de la ley Sharia por la que se rige el país le afecten en su vida diaria. «Dubái es una ciudad muy abierta, no tenemos restricciones a la hora de vestir o hacer cosas. De hecho la población autóctona es apenas el 8%. Lo que sí recomiendan es vestir modestamente en edificios públicos y durante el mes de Ramadán. Pero no he encontrado limitaciones y mi empresa tiene programas de empoderamiento para mujeres, ya que quieren incrementar el número de féminas líderes en el mundo digital. Se nota que se están intentando cambiar cosas en el país, no solo en el ámbito de las mujeres, sino también en el ámbito social en general», reconoce.

Culto por la comida

Uno de los detalles que le llamó la atención a Aiala es el culto por la comida, «similar al de Euskadi». «Tienen obsesión por comer y beber. En verano hay poco más que se pueda hacer que eso». Aunque lo que sí echa en falta es el ‘pintxo pote’. «¡Sin duda! También pasar las tardes por el Puerto Viejo, ver los atardeceres desde el Golfo o los paseos con mi padre están entre las cosas que más echo de menos», asegura. Detalles de su vida en Euskadi que no duda en compartir con sus compañeros. «No me falta tiempo para explicarles las maravillas de nuestra tierra y comida. ¡Conocen al Athletic!». Además, se relaciona con otros vascos en su entorno, entre ellos su amiga Iratxe, para no perder el nexo con su tierra.

En lo que se refiere a su trabajo, Aiala se considera una privilegiada. «Mi empresa tiene una clara cultura de conciliación e incluso tenemos gimnasio y clases de fitness en la oficina. Nuestro horario es de 9.00 a 18.00 y pocas veces hacemos horas extras. Y los fines de semana suelen variar entre brunches, playa, piscina o viajes aprovechando que aquí hay 362 días de sol al año».

Aunque intenta volver en verano y Navidades a su casa de Leioa –«tenemos la suerte de que la empresa nos paga un vuelo al año»–, de momento no tiene intención de volver para establecerse en Bizkaia. «En Berlín aprendí a vivir con un sueldo mísero, y en Malasia a convivir con diferentes culturas, religiones y razas, experiencias que me han resultado interesantes y enriquecedoras, así que quiero crecer laboralmente en el extranjero, seguir viajando y descubriendo mundo», ratifica.