El Gobierno vasco revisa los exámenes de 500 aspirantes a las bolsas de empleo que reclamaron

El Gobierno vasco ha citado esta semana a casi 500 candidatos a las bolsas de empleo de temporales que convocó en enero para revisar con ellos el examen psicotécnico que realizaron hace un mes. La prueba se celebró el 7 de mayo y suscitó muchas quejas, así como denuncias por supuestas irregularidades. Según algunas fuentes, se presentaron 5.000 personas y hubo unas 600 reclamaciones. Además, un grupo de aspirantes se ha organizado para solicitar la anulación del ejercicio y algunos están dispuestos a llevar el caso a los tribunales.

Las primeras revisiones tendrán lugar hoy. Los aspirantes que han registrado impugnaciones tienen que personarse en el vestíbulo del edificio Lakua II. A cada uno se les ha asignado fecha y hora. El proceso se prolongará durante toda la semana. El IVAP asegura que se trata de una medida «ordinaria». Las mismas fuentes dicen no sorprenderse por el elevado número de quejas. «Al primer examen acudieron 21.000 participantes y eso es mucha gente».

Hay aspirantes que insisten en que las pruebas para acceder a las bolsas de interinos de 7 especialidades (Cuerpo Administrativo, Cuerpo Superior, Derecho, Biblioteca y Documentación, Orientador, Escala Salud Pública y Médico de Empresa) están «viciadas», que el proceso ha sido «opaco» y subrayan que la principal sospecha recae en el psicotécnico. Dicen que el test que pasaron los que superaron el primer corte estaba colgado en una página web de México antes de la convocatoria. «Había gente que lo tenía, se puede hasta comprar», acusa un aspirante.

Otro elemento de descontento se refiere a que los candidatos no pudieran quedarse con una copia de las respuestas. «No es lo adecuado, ya que no queda constancia de lo que has marcado». Algunas de los aspirantes también han denunciado que los recursos de alzada que interpusieron contra el primer examen «no han sido siquiera contestados».