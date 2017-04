2.700 voces contra los «recortes» en la RGI

Cerca de 2.700 personas se han manifestado esta tarde en Bilbao, en respuesta a un llamamiento de la Coordinadora de Derechos Sociales en Euskal Herria para protestar por los «recortes» aplicados en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Al acto se han sumado dirigentes de las organizaciones sindicales y sociales, como los secretarios generales de ELA y LAB, Txiki Muñoz y Ainhoa Etxaide, junto a las cinco personas que mantienen una huelga de hambre en Bilbao en contra de los recortes en la RGI.

Pasadas las 17.30 horas, los manifestantes han partido de las inmediaciones de la plaza del Sagrado Corazón y han recorrido la Gran Vía bilbaína tras una pancarta en la que se leía 'Eskubide soziales defentsan (en defensa de los derechos sociales). Contra los recortes en la RGI'.

En nombre de los convocantes, Carlos Askunza ha reclamado que se dé «marcha atrás a los recortes de 5 años en las prestaciones sociales y a los impedimentos para acceder a la RGI», así como que esta ayuda se incremente el 8%, al igual que el Salario Mínimo Interprofesional, y que se «pare» la «criminalización y estigmatización» de los perceptores.

Críticas al PNV y PSE

Por parte de los dirigentes sindicales presentes en la marcha, Txiki Muñoz ha «exigido» al Gobierno vasco que las políticas sociales sean su «prioridad», aunque ha criticado que PNV y PSE-EE, que gobiernan en coalición en Euskadi, «prefieren» alcanzar acuerdos presupuestarios con el PP, «el partido de la corrupción» y «el que ha criminalizado la RGI». Ha dicho que los presupuestos de este año constituían una «oportunidad magnífica» para «reducir las desigualdades sociales», pero los partidos en el gobierno «no están por la labor de tomar ninguna decisión política» para conseguir ese objetivo.

El secretario general de ELA se ha mostrado «muy preocupado» porque la «ausencia de políticas sociales» está llevando en Europa a que «muchas personas desconecten de la política» y ha subrayado que las políticas sociales son «el mejor bálsamo para que la xenofobia no crezca».

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha destacado que, «cuando cada vez se invierte menos en la sociedad y cada vez es menor el peso de la partida de gastos sociales, la movilización social es la única forma que tenemos para obligarles y forzarles a cambiar su política». Etxaide ha considerado que este cambio es una cuestión de «voluntad política» y ha calificado de «fraude social» que el Gobierno vasco invierta «menos dinero en gasto social y más dinero, por ejemplo, en pagar los intereses de la deuda pública».

En la manifestación han participado también las cinco personas que continúan en huelga de hambre en Bilbao -fueron ocho quienes iniciaron la protesta el pasado 24 de marzo- para reclamar al Gobierno vasco que «rectifique en su actual política de recortes a la RGI y cumpla su ley».

Uno de los huelguistas, Josu Balmaseda, ha destacado que «hoy es un día de lucha pero no acaba aquí, y mañana hay que seguir con esta pelea mientras el Gobierno no retire los recortes y no aplique la ley». La manifestación, a la que se han sumado numerosos colectivos sociales, ha finalizado en el Arenal bilbaíno, junto al Teatro Arriaga.