Pelea callejera a la salida de Galerías Urquijo

Los vecinos que viven en la zona de las Galerías Urquijo están «hartos» de las broncas que se suceden en esta zona de ambiente de Bilbao. El último de estos «tristes» episodios tuvo lugar este domingo por la mañana, en la esquina de la calle Telesforo Aranzadi con Licenciado Poza. La trifulca tuvo lugar sobre las diez de la mañana cuando los vecinos alertaron a SOS Deiak. Minutos después acudió al lugar una patrulla de la Policía Municipal, pero ya no había rastro de la pelea.

En las imágenes que captó un vecino, se puede ver a varios jóvenes manteniendo una discusión. Uno de ellos, con sudadera verde, golpea fuertemente a otro, que cae al suelo y rápidamente se levanta. Mientras, dos chicas tratan de separarles.

Los residentes en esta zona tienen que hacer frente a los inconvenientes que tiene vivir en los puntos más calientes de la noche de la capital vizcaína. Peleas, ruidos, actos vandálicos... «La cosa parecía que estaba algo más tranquila», explica Pedro Alvarado, vocal del consejo de distrito de Abando, quien subraya que «eso no significa que no se den casos. Los hay, pero últimamente no se han dado tantos».

Los 'after' que hay en la zona traen verdaderos de cabeza a los vecinos, quienes tienen que lidiar con el ocio nocturno y con los 'after'. «Además, para un turista que pasea por ahí ver eso no es agradable», lamentan los vecinos, que califican de «triste» esa imagen en la ciudad.