Bizkaia acogerá los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo

Todos los focos de la gastronomía mundial apuntarán en la primavera de 2018 hacia Bizkaia. El territorio acogerá en primavera la mayor concentración de cocineros y chefs de primer nivel planetario. La revista británica ‘Restaurant Magazine’ hará pública su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en un encuentro que se desarrollará en territorio vizcaíno, según confirmaron ayer fuentes de la Diputación.

EN SU CONTEXTO 800 cocineros, periodistas, críticos, gastrónomos y comunicadores se dan cita en cada presentación de la lista The World’s 50 Best Restaurant. El elenco se establece con votaciones de un jurado compuesto por cerca de mil personas de todo el mundo. Votan al restaurante, no al cocinero. En Melbourne En esta edición, el listado será hecho público en el Royal Exhibition Building el próximo 5 de abril, como parte del Melbourne Food and Wine Festival que se celebra en la ciudad australiana. Contraataque francés Ante la muy escasa presencia francesa en 50 Best (solo uno entre los diez primeros), en 2015 se creó en Francia La Liste, una clasificación de los 1.000 mejores restaurantes del mundo. Japón (127) ganó a Francia (118) por delante de Estados Unidos (101), China (69) y España (52).

Las calles vizcaínas verán pasear a chefs reconocidos y a sus equipos, todos a la espera de conocer el listado que encumbra (o relega) a los mejores restaurantes. Aunque alguno no vendrá de muy lejos (y bien que lo agradecerá). Uno de ellos será Víctor Arguinzóniz, patrón del asador Etxebarri, en Axpe, que ocupa por méritos propios el décimo lugar de la lista. El también vizcaíno Eneko Atxa, chef del Azurmendi de Larrabetzu, se instaló en el puesto 16 tras ascender tres puestos en la pasada edición. Otro de los vascos con mayor presencia en The World’s 50 Best es Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, en el séptimo puesto. El donostiarra Arzak, de Juan Mari y Elena, está en el 21.

El elenco está liderado por el chef Massimo Bottura (de la Osteria Francescana, en Módena,) que logró durante la pasada edición, celebrada en Nueva York el pasado 14 de junio, desbancar del primer puesto a El Celler de Can Roca, el restaurante de los tres hermanos Roca en Girona que había encabezado la lista en 2015 y 2013. ElBulli de Ferran Adrià estuvo en la cúspide en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Voto al local, no al chef

La lista, que empezó como un simple ranking de locales ingleses en 2002, ha logrado una visibilidad en el mundo de la gastronomía al nivel de la Guía Michelin. Pero, a diferencia del libro rojo, hecho por inspectores profesionales, The World’s 50 Best se basa en las votaciones realizadas por un grupo de 927 expertos del «gastromercado global», miembros de la Academia de los 50 mejores restaurantes del mundo. Ese panel está compuesto por periodistas, críticos y analistas, pero también por cocineros, «gastrónomos muy respetados», observadores y escritores culinarios que no están obligados a justificar que han visitado el restaurante que califican. La Academia comprende 27 regiones en todo el mundo, cada una posee su propio panel de 36 miembros, con un presidente al frente. La responsable del capítulo para España y Portugal es la periodista catalana Cristina Jolonch, quien sustituyó en el puesto a Roser Torras (Grupo Gsr), organizadora, entre otros eventos, de Gastronomika.

«Las nominaciones se realizan al restaurante y no al restaurador o chef que lo dirige», apunta Charles Reed, propietario de The World’s 50 Best, un ranking que, hasta el pasado año, fue esponsorizado por la firma de aguas San Pellegrino, del grupo Nestlé.