‘Wikikedadas’ por un conocimiento igualitario

La experta MOntserrat Boix, esta semana, en el Saregune de Vitoria / Rafa Gutiérrez Una iniciativa organiza talleres de edición en el Casco Viejo con el objetivo de incrementar las referencias a mujeres en la enciclopedia online y abierta Wikipedia

¿Quién no conoce Wikipedia? Es la web libre y políglota más consultada de la red. Una enciclopedia colaborativa que ya contiene 15 millones de artículos redactados por voluntarios en más de 200 idiomas. Lo que es menos sabido es que, de entre la ingente cantidad de biografías y descripciones, sólo una pequeña parte está editada o protagonizada por mujeres.

Las cifras hablan por sí solas. De las 300.000 personas en el mundo que han modificado alguno de los artículos de Wikipedia, sólo entre el 8% y el 15%, según el idioma de edición, son mujeres. En castellano, ellas son algo menos de un 15% de quienes crean o modifican contenidos. Y las diferencias son similares en lo que se refiere a protagonizar ‘entradas’ en la enciclopedia. En lengua española sólo hay un 18% de biografías dedicadas a ellas. Un dato que empeora en algunos ámbitos. Por ejemplo, en la sección de historiadores de España en el siglo XX sólo un 6,5% son de reseñas de mujeres. En el caso de los arquitectos españoles, sólo el 2,5%.

Esta desigualdad es un hecho corroborado por Wikimedia, la fundación de la propia Wikipedia de cuyos estudios están extraídos los datos mencionados. El primer trabajo que trató de cuantificar el problema fue un sondeo dirigido por la Universidad de Naciones Unidas y publicado en marzo de 2010. A este le siguieron más, que pueden leerse en la propia web de Wikimedia, buscando los términos ‘brecha de género’.

Consciente de que esta diferencia podría afectar al contenido de la enciclopedia, en 2015, la fundación puso finalmente en marcha ‘WikiProject Women in Red’, un proyecto a nivel internacional en el que se crearon grupos de edición aglutinados por idiomas para tratar de incorporar referencias de ellas. En consecuencia, en dos años, las biografías sobre mujeres en inglés pasaron de ser el 15% de las publicadas en el idioma anglosajón al 17,1% este septiembre de 2017. Dos años empleados en crecer dos puntos porcentuales que significan que ahora 253.865 de entre las 1.484.739 biografías en inglés son sobre vidas de mujeres.

Pero el problema va más allá de la cantidad de artículos. Para Montserrat Boix, una de las impulsoras de ‘WikiProject Women in Red’ en España, no basta con que estos aumenten en número. «La mayoría son sobre las vidas de actrices o modelos. Y las que se refieren a políticas, científicas y, en general, mujeres que trabajan en ámbitos que antes estaban reservados a los hombres, suele aparecer destacado un ‘es hija de’ o ‘está casada con’, cuando eso no ocurre con perfiles masculinos similares».

Iniciativa local

Con el enfoque dirigido a romper con estos patrones, en los últimos años han ido surgiendo iniciativas, también a nivel local. Una de ellas es ‘WikiEmakume@k’, un proyecto nacido en 2015 en Vitoria. Coordinado por la filóloga alavesa Mentxu Ramilo Araujo, consiste en la celebración de encuentros en los que se quiere dar a conocer las claves de edición en Wikipedia, descubrir a mujeres referentes, crear su biografía, aumentar el número de mujeres editoras e incrementar las personas que editen sobre ellas con perspectiva de género. «Todo comenzó en noviembre de 2015 con un encuentro de edición para visibilizar a mujeres vitorianas y alavesas referentes. Un año más tarde, decidimos empezar a reunirnos mensualmente, creando las ‘Wikikedadas’», explica.

Lo hacen en Saregune, el espacio del Casco Viejo desde el que se potencia el uso de las tecnologías como herramienta para iniciativas comunitarias. «Esperamos que se animen personas diferentes y diversas con motivación para aprender a editar Wikipedia y visibilizar así contenidos relevantes, pero que aún no existen», cuenta Ramilo Araujo. Los próximos miércoles 11 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre se llevarán a cabo los siguientes encuentros para editar en grupo.