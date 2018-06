La vitoriana Miss Euskadi se va a India Nerea Arrieta vuela alto. En India le aguardan tres meses de pasarelas y castings. / iosu onandia Trilingüe y con dos carreras, Nerea Arrieta acude a la llamada de este mercado en alza DAVID GONZÁLEZ Domingo, 24 junio 2018, 01:47

Nerea Arrieta, añada del 89, consigue todo lo que se propone. Completó dos carreras universitarias en Deusto. Examinándose en castellano, inglés y euskera para más señas. Ha cubierto los últimos meses en Valencia, donde compaginó la pasarela con la docencia a infantes de 3 a 8 'primaveras'. Recién aterrizada en su ciudad natal, la actual Miss Euskadi -la denominación oficial es Reina de Belleza Euskadi- vuelve a hacer las maletas. Hoy mismo enlaza un par de vuelos con éxotico destino: Bombay, urbe india con algo más de 23 millones de almas en constante danza.

La travesía transcontinental responde a la llamada de una promotora de aquel mercado en alza. Después una clase rodeada de pequeños diablillos, la bella oficial telefoneó a su agencia de toda la vida, la vitoriana M-Class, para que le buscara alguna ocupación durante este verano recién estrenado. Veinticuatro horas después recibió una jugosa oferta desde el otro lado del globo terráqueo.

«Imagínate, 23 millones de habitantes. Igualito que Vitoria», ironiza feliz como una perdiz ante semejante oportunidad. En esta metrópoli le espera desde mañana una agenda cargada de castings. De pasarela, de fotografía. Y quién sabe, quizá de Bollywood, la mayor factoría de cine. Ella no se cierra a nada. «¿Por qué no? Ahora estoy en la edad de probar nuevas experiencias. Esta es una carrera cuyo recorrido tiene fecha de caducidad».

No le ata nada. A Valencia se mudó por el gusanillo de enseñar la lengua de Shakespeare a los más pequeños. «Un día se me escapó una frase en euskera y la repitieron como si fuera una más en inglés, qué risas». Pero hubo otra razón que motivó aquel traslado: el amor. «Pero ahora estoy con el banderín de libre», advierte entre risas. Atención solteros.

Ni rubias ni pelirrojas

Aunque no parece que Nerea retorne pronto a la Vitoria que la vio nacer. Ha firmado por tres meses, hasta finales de septiembre. En Bombay compartirá piso con modelos de otros países. Será la única española. Cada mañana enlazará un casting tras otro. Sus mejores armas son su naturalidad, una silueta de 1,77 metros y unas facciones muy marcadas. En India, por cierto, sólo triunfan las morenas. No les interesan las modelos rubias ni las pelirrojas.

Con cuatro meses de reinado aún por delante, igual hasta no puede entregar la corona a su sucesora. «Está claro que si esto va bien, me siento a gusto y me proponen ampliar la estancia, lo sopesaré seriamente», admite. Ni el descomunal volumen de Bombay ni las noticias que llegan desde aquel país sobre ataques a mujeres le amilanan. «Siempre estaremos acompañadas. Los desplazamientos se suelen hacer o con taxis concertados o con chófer», explica. Y si algún desalmado se le acerca, amenaza con sacar las garras. «No me corto», avisa.

El único pero a esta aventura la encuentra al mirar a su familia. En especial, a su hermana Amaia. Cuando Nerea cumpla su segunda noche en Bombay, Amaia aterrizará en Loiu procedente de Rumanía, donde ejerce de soprano. La determinación les viene de serie a los Arrieta.