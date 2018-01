Vitoria, a vista de 'click' El programa digital permitirá ver el interior de distintos emblemas turísticos de Vitoria. / E. C. El Ayuntamiento presentará en Fitur un programa digital que permite «sobrevolar» el casco urbano y recorrer diversos recursos turísticos desde el ordenador, la tablet o el móvil NURIA NUÑO Miércoles, 10 enero 2018, 12:25

Álava superó de nuevo los 400.000 visitantes en 2017 y cerró el mejor año turístico de su historia. En su capital, el sector del turismo vio cómo aumentaba en un 7% el número de personas viajeras. Siguiendo esta estela, Vitoria aspira a mejorar su récord de turistas y, con ese objetivo en mente, acudirá a la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebrará en Madrid entre el 17 y el 21 de enero, con una ambiciosa –y en muchos sentidos, novedosa– oferta, toda ella bajo el paraguas de la marca 'green'.

Una de las grandes novedades que el Ayuntamiento de Vitoria presentará en la cita madrileña es un nuevo programa o recurso informático que permitirá visitar los principales recursos turísticos de la ciudad a golpe de 'click' o en la pantalla de 'smartphones' y 'tablets'. El Consistorio ha cerrado para esas fechas la digitalización de los principales recursos de la ciudad, que ahora se pueden recorrer desde su interior con imágenes tipo 'street view'. Hasta ahora, varias instituciones o el propio Ayuntamiento habían digitalizado algunos de los principales hitos de la ruta turística vitoriana. Sin embargo, a partir de ahora, esa colección ha quedado completada, de modo que quienes naveguen por internet podrán pasear por palacios, museos e iglesias desde el móvil.

Además de esta propuesta que dará la opción de sobrevolar Vitoria en panorámica -que se ha elaborado mediante una técnica digital denominada Flying Willy-, Nerea Melgosa, concejala de Turismo, presentará otros recursos vinculados en Fitur. En este sentido, la propuesta diseñada por el Ayuntamiento tiene como objetivo que cualquier persona, desde su 'smartphone', 'tablet' u ordenador pueda «despegar» desde la atalaya más alta de la ciudad y sobrevolar el casco urbano, donde están señalados los principales recursos turísticos de la ciudad. De allí, con un solo 'click' el visitante virtual podrá 'colarse' dentro del Museo de los Faroles, las iglesias de San Vicente, San Pedro o San Miguel, la muralla, Villa Suso, Escoriaza Esquivel o el palacio Europa, e incluso llegar hasta el parque de Salburua, entre otros rincones.

El programa digital permitirá ver el interior de distintos emblemas turísticos de Vitoria. / E. C.

Pero Vitoria no sólo recurrirá a la tecnología para venderse entre los potenciales visitantes. La capital alavesa se reivindicará como principal destino 'green' de todo el país de la mano del comercio tradicional y presumirá del anillo verde, uno de los referentes en materia de recuperación medioambiental y que celebra su 25º aniversario. «Es, sin duda, el principal icono de la ciudad con sus políticas 'green' y sostenibles; y un potente recurso turístico y motivo de orgullo», ha apostillado este miércoles la concejala de Empleo y Desarrolllo Económico Sostenible, Nerea Melgosa. Para seguir impulsándolo, se entregarán mapas de este entorno a quienes se acercan al 'stand' vitoriano en la feria.

Esos son dos de los estandartes de una oferta que combina patrimonio histórico, naturaleza, tradición e innovación con el marchamo de la sostenibilidad. «Pretendemos mostrar una ciudad atractiva, no sólo por sus recursos fruto del rico patrimonio histórico artístico o por su estructura urbana. Entendemos que es el momento de reivindicar, promocionar y dar a conocer una ciudad posicionada en lo 'green' desde muy diversos ámbitos. También, cómo no, en el ámbito económico y, más en concreto, el comercial y la hostelería. De la mano de diferentes comercios y establecimientos hosteleros queremos mostrar una Vitoria-Gasteiz que, además de los negocios que se pueden encontrar en otras ciudades, disfruta de una oferta con identidad propia y singular», sostiene Melgosa.

En este sentido, representantes de establecimientos tradicionales de la ciudad acudirán a Fitur como embajadores de «una oferta muy de la tierra y que han dado fama a nuestra ciudad y a los que recurren quienes nos visitan para llevarse una agradable y dulce recuerdo de su estancia», ha apuntado la edil jeltzale, que se ha congratulado por el aumento que ha registrado el turismo en la ciudad. «Los datos siguen apuntando una tendencia creciente cada año en la llegada de visitantes a Vitoria-Gasteiz», ha subrayado.

Embajadores televisivos

El 'stand' que ocupará la capital alavesa en el recinto ferial lucirá también un vídeo promocional en el que los comercios y locales de hostelería se muestran como una de las principales tarjetas de visita «para mostrar una ciudad que ha apostado por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la diversidad, ya que esas son las señas de identidad que han asumido y que defienden día a día. Se trata de negocios nacidos de emprendedores locales, al frente de los cuales son varias las generaciones familiares que los mantienen y renuevan, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo», ha destallado Nerea Melgosa.

Así, por ejemplo, en la pieza audiovisual aparece una muestra de toda la oferta 'slow' que vitorianos y visitantes pueden encontrar en la ciudad. «Negocios que forman parte de esa corriente denominada 'slow shopping' por su apuesta por alimentos 'kilómetro 0' o de proximidad, por trabajar en la fidelización de su clientela a través de la formación, por generar espacios de confort o “domesticados”, que provocan sensaciones de cercanía, de hogar. Con ellos queremos provocar el interés para venir a nuestra ciudad y visitar no sólo sus museos, sino pasearse y disfrutar de comercios y restaurantes que hacen sentir como en nuestra propia casa», ha destacado la directora de Empleo y Desarrolllo Económico Sostenible, Juncal Ibeas.

Además, por segundo año consecutivo, Vitoria contará en FITUR con dos embajadores muy conocidos del mundo televisivo y cuyos nombres se darán a conocer próximamente. De la mano del FesTVal, esas dos caras conocidas apoyarán la promoción de la capital alavesa como destino turístico; algo que ya hicieron Matías Prats y María Escario la pasada edición. «El FesTVal se ha consolidado como uno de los eventos de ciudad que proyectan la marca de Vitoria-Gasteiz, que ponen a la ciudad en el mapa. La presencia, todos los años, de los rostros más populares de la televisión hace que nuestra ciudad sea capital de la televisión por unos días y que sorprenda y enganche tanto a las personas que nos visitan esos días como a todo el público al que llegan las 'estrellas' televisivas», ha subrayado la concejala de Turismo.