Un 'ángel' para frenar los 4.600 accidentes de tráfico en Vitoria Ciclistas y peatones cruzan por la Avenida de Gasteiz. / Blanca Castillo El Ayuntamiento impulsa una serie de acciones para concienciar a peatones, ciclistas y conductores de la capital alavesa de sus malos hábitos ANDER CARAZO Martes, 26 septiembre 2017, 13:48

Cruzar un semáforo en rojo, aparcar el coche en un bidegorri o circular en bicicleta por el centro de la ciudad fuera del horario establecido son prácticas que se repiten de forma continua en Vitoria. Con el objetivo de poner freno a esas rutinas peligrosas, el Ayuntamiento ha presentado este martes una campaña para intentar alertar a la ciudadanía de los peligros que generan estas situaciones que, muchas veces, ya se hacen de forma inconsciente. Publicidad en las marquesinas y los autobuses, además de campañas de concienciación con el lema ‘Tira por el lado bueno’ –se ha alertado de que se harán acciones sorpresas- serán algunas de las ‘herramientas’ para intentar concienciar a la gente.

Con un ángel y un demonio en los hombros de cada protagonista de la campaña, se ha intentado reflejar el dilema que todo el mundo –quien más y quien menos- ha tenido ante este tipo de situaciones cotidianas. «Se intenta soslayar estas acciones que afectan directamente a la convivencia entre los viandantes y los diferentes modos de transporte que tenemos en Vitoria. Mediante esta campaña, lo que queremos es animar a los ciudadanos a tirar por el lado bueno y fomentar la convivencia. Es cierto que el nuevo escenario de movilidad está creando fricciones entre los diferentes agentes y, por eso, nos parecía muy importante impulsar el civismo», ha recalcado el concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, el jeltzale Iñaki Prusilla.

Por su parte, Carlos Zapatero, edil socialista responsable de la Seguridad Ciudadana, ha recalcado la necesidad de «cumplir con la normativa vigente, que no está para desoírla, porque esto permitirá la coexistencia de peatones, ciclistas y conductores». «Muchas veces creemos que si no cumplimos la norma no va a pasar nada y eso no es así, el año pasado tuvimos más de 4.600 accidentes en el casco urbano», ha comentado el concejal del PSE, quien ha avisado que después de la campaña informativa habrá acciones punitivas (multas), «no les quepa la menor duda».