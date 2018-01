Vitoria cierra la puerta a los toros hasta el final de la legislatura El Iradier Arena no volverá albergar toros hasta 2020, al menos. / Iosu Onandia La concejala de Cultura anuncia que, tras quedar desierto durante dos años, no se sacarán a concurso más pliegos de ferias taurinas LAURA ALZOLA Miércoles, 10 enero 2018, 00:18

No habrá más pliegos para organizar la feria taurina en La Blanca en lo que queda de legislatura. La concejala de Cultura Estíbaliz Canto anunció ayer la decisión del gobierno municipal de cerrar la puerta a las corridas de toros definitivamente, un día después de dar a conocer que el concurso había quedado desierto por segundo año consecutivo. «Se ha producido una muerte sin dolor», valoró la edil socialista ante los demás grupos. «Ha sido la ciudadanía de Vitoria, no llenando la plaza y provocando pérdidas año tras año, quien ha decidido que no quiere una feria taurina».

El plazo de presentación de ofertas para la gestión del Iradier Arena con estos fines finalizó el martes de la semana pasada sin que el Ayuntamiento hubiera recibido ninguna propuesta, y el lunes se cerraba del todo la opción, al comprobarse que tampoco por correo los técnicos de Cultura habían registrado ninguna oferta. «Creo que dos son suficientes oportunidades. Esta segunda vez las empresas no pueden decir que no han tenido tiempo de preparar la candidatura», argumentaba ayer Canto, quien insistió en destacar que el gobierno municipal no ha querido «ni facilitar ni prohibir las corridas de toros, objeto de debate enconado, que desde el gobierno municipal nunca se ha querido avivar».

Ahora, el Gabinete Urtaran fía sus esperanzas de llevar público al multiusos a las vaquillas. Un espectáculo para el que el Consistorio ha decidido sacar a concurso un pliego exclusivo, después de haber comprobado que en 2017 el público vitoriano respondió positivamente a esta actividad. Y es que, cuando las reses tuvieron el protagonismo exclusivo en el Iradier Arena, la cifra se elevó e incluso el promedio diario de asistencia a la plaza fue mayor que en el año anterior, cuando sí había feria taurina.

Plan de Cultura

Por otra parte, la comisión de Euskera, Cultura, Educación y Juventud y Deporte ratificó ayer por unanimidad el Plan Estratégico de Cultura 2018-2021. Un trabajo elaborado entre febrero y noviembre de 2017 con la participación de los agentes locales, los servicios técnicos municipales y la ciudadanía -mediante encuestas-. El documento, que ahora debe ser completado mediante acciones concretas, abarca cuatro líneas principales: la democracia de la gobernanza, la apuesta por la creación local, el acceso universal a la cultura y el retorno social de la misma. Durante el debate de la comisión, EH Bildu y el PP hicieron hincapié en la necesidad de coordinar las políticas culturales con las demás instituciones. «Este documento marca unos objetivos a largo plazo, un camino, pero nos faltan los detalles de cómo se llevarán a cabo las acciones en el día a día. El trabajo importante viene ahora», valoró la edil de EH Bildu, Ane Aristi.