Vitoria cerrará parques y jardines por las fuertes rachas de viento previstas de madrugada Vitoria volverá a cerrar algunos parques y jardines ante las fuertes rachas de viento previstas para la madrugada de Año Nuevo. / Jesús Andrade El Departamento vasco de Seguridad activa la alerta naranja y recomienda que este Año Nuevo no se suba a las cumbres de los montes NURIA NUÑO Domingo, 31 diciembre 2017, 15:36

El Ayuntamiento de Vitoria activará esta próxima madrugada la fase de premergencia del plan municipal de emergencia por viento, ante el anuncio de fuertes rachas entre las 6.00 horas del 1 de enero y las 18.00 horas del mismo día de Año Nuevo. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha lanzado este domingo la alerta naranja en esas horas por viento en zonas expuestas, por lo que se activarán las medidas previstas para estos casos.

De igual modo, el Departamento vasco de Seguridad recomienda que, a pesar de lo que dicta la tradición, este día de Año Nuevo no se suba a las cumbres de los montes, costumbre muy arraigada en Euskadi cada primer día del año. El propósito no es otro que «evitar riesgos, ya que podrían registrarse en las horas centrales del día rachas en torno a los 120 kilómetros por hora». Además, en zonas no expuestas el viento soplará también con fuerza con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.

Ante estas previsiones, el Consistorio vitoriano procederá al cierre de parques y paseos con arbolado frondoso, en los que puede darse el riesgo de caída de ramas y árboles; se dejarán de recoger algunos contenedores para evitar que sean desplazados por el viento y, desde Seguridad Ciudadana, ya se está contactando con responsables de estructuras de obra, grúas y carpas instaladas en la ciudad para que las aseguren.

Además, como ya viene siendo habitual en estos casos, se recomienda a los ciudadanos que adopten las habituales medidas de prevención:

- Alejarse de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tomar precauciones en zonas de edificios en construcción o mal estado.

- Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos.

- Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

- Comunicar al 112 las situaciones de peligro que se perciban.