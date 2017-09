Vitoria duplicará las ayudas de gasto energético para que más familias se sumen al plan de Coronación Vista general del barrio vitoriano de Coronación. / Rafa Gutiérrez La decisión municipal busca incentivar la adhesión al proyecto de rehabilitación de este barrio vitoriano, al que hasta ahora sólo se han apuntado tres comunidades de vecinos MARÍA JOSÉ PÉREZ Martes, 19 septiembre 2017, 12:48

El Ayuntamiento de Vitoria duplicará las ayudas al gasto energético para llegar así a las familias con menos recursos del ámbito del barrio de Coronación incluido en el proyecto SmartEnCity. Hasta ahora sólo los pensionistas con dificultades económicas podrán acceder a estas subvenciones. Con esta medida, anunciada este martes por el alcalde Gorka Urtaran, se logra una mayor garantía de que las facturas energéticas van a ser pagadas y nadie verá repercutido en sus recibos los posibles impagos de otros vecinos de su comunidad.

La decisión municipal busca, en último término, incentivar la adhesión al proyecto de rehabilitación de este barrio vitoriano, al que hasta el momento sólo se han adherido tres comunidades de vecinos, lo que supone un total de 32 viviendas de las 750 aproximadamente que sería necesario que se sumaran para que salga adelante el proyecto seleccionado por el programa europeo Horizon 2020 Smart Cities, que aportaría una subvención de 11 millones de euros.

Según las cifras ofrecidas por Urtaran en la comisión municipal de Espacio Público y Medio Ambiente, seis comunidades (78 viviendas) ya han rechazado definitivamente el plan; 17 aún no han votado, pero se inclinan por el no; 21 todavía no se han reunido; y 64, teniendo toda la información detallada, están en proceso de análisis. De estas últimas, tres han votado y se han adherido.

Límite: 30 de noviembre

El respaldo de unas 750 viviendas debe conseguirse antes del 30 de noviembre, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria ha decidido impulsar la nueva medida. «Esperamos que este nuevo esfuerzo municipal pueda animar a las comunidades a participar en él», ha afirmado el alcalde, que ha recordado que «tenemos el apoyo de las instituciones impulsoras del proyecto (Gobierno vasco y Europa) y contamos con un proyecto muy atractivo con condiciones muy ventajosas para las familias».