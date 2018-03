Vitoria abre el paso a la comida sobre ruedas En Bilbao funcionan ‘gastronetas’ como la de la imagen, en la Gran Vía, especializada en salchichas. / Ignacio Pérez Los interesados en aparcar su ‘food truck’ podrán elegir entre cinco espacios permanentes y otro par, junto al Buesa Arena y Mendizorroza, en días de partido MARÍA REGO Domingo, 18 marzo 2018, 00:58

Desde las clásicas hamburguesas, pizzas y perritos calientes hasta huevos fritos, platos veganos, croquetas, recetas a base de lacón, sushi y otras creaciones internacionales. Un universo gastronómico sobre ruedas se abre a través de los ‘food trucks’ que ya funcionan en múltiples ciudades y que en unos meses aparcarán también en las calles vitorianas. El Gobierno municipal ultima los detalles de la primera convocatoria específica de concesión de autorizaciones para estos negocios que podrán instalarse, en concreto, en siete emplazamientos. Los espacios marcados en el documento que se aprobará en las próximas semanas son el paseo de Cervantes, el parking del Buesa Arena, el entorno del edificio de consultas externas del HUA, el paseo de Olárizu y los parques del Norte, Arriaga y Salburua.

Por delante de estos rincones pasearán comensales de múltiples perfiles y el Ayuntamiento vitoriano ha decidido dividirlos en dos grupos en función de las condiciones que ofrecerá cada localización. En el caso de los ‘food trucks’ que levantarán la persiana junto a las sedes del Deportivo Alavés y el Baskonia podrán servir sus platos en los días de partido, desde dos horas antes de su inicio hasta otra después de que el árbitro pite el final. La licencia se concederá de septiembre de 2018 a junio de 2019. Mientras, las ‘gastronetas’ que ocupen el resto de espacios, ideados con carácter permanente, darán de comer de 8.00 a 22.00 horas de lunes a domingo, con la excepción del HUA, donde no trabajarán durante el fin de semana. La autorización para ellas será por un ejercicio a partir de junio de 2018, salvo en el parque del Norte, que contempla tres periodos de dos semanas de actividad a lo largo del año.

Comida y bebidas sin alcohol

En la barra de estos locales hosteleros ambulantes con una dimensión máxima de 8x3 metros se encontrarán productos de alimentación -no habrá churros, castañas y helados al contar sus puestos con una convocatoria propia- y bebidas no alcohólicas, y cuando finalice su jornada laboral no podrán permanecer en la calle. El Consistorio señala otros requisitos para los ‘food trucks’ que enciendan sus fogones en Vitoria, como limitar a dos el número de ‘gastrofurgos’ que podrán compartir emplazamiento, no usar megafonía o exigirles «adecuación al entorno, estética, calidad y funcionalidad».

«El objetivo de esta convocatoria no es competir con la hostelería tradicional, sino plantear un servicio vinculado a eventos o espacios adecuados para su actividad», sostiene la concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa. La presentación de solicitudes de instalación -a mediados de abril, según cálculos municipales- y la respuesta de los vitorianos a esta fórmula para llenar sus estómagos a pie de calle permitirá, a su juicio, «conocer hasta qué punto puede contribuir a diversificar la oferta gastronómica local». Entre los aspectos que se valorarán a quienes se pongan al volante de una ‘gastroneta’ aparece que trabajen con productos ‘kilómetro cero’, el fomento de una «economía social», la accesibilidad del vehículo, el tamaño de la empresa o la originalidad de su menú.