Martín Fiz: «Mi vida ha sido trabajo y trabajo; eso es lo que intento trasladar»

Martín Fiz es uno de los deportistas universales que ha dado la ciudad de Vitoria. El atleta alavés no se quedó en los campeonatos de Europa y del mundo logrados en el apogeo de su vida deportiva, sino que, con 55 años, logró otro hito imposible hasta el momento como fue ganar en los seis maratones más importantes del mundo, Boston, Berlín, Chicago, Nueva York, Tokio y Londres. Con la consecución de los Six Majors, los proyectos no cesan, y además de promocionar el deporte popular o el deporte como fuente de salud, no se olvida de su faceta más humana que intentará llevar a cabo tras un merecido descanso. «Feliz pero agotado», como ha repetido en las últimas semanas, recibe con una sonrisa el galardón de EL CORREO, como alavés del mes de abril. Aunque como dices sus cercanos, debería recibir «el premio al alavés del siglo».

-Otro galardón más, ¿lleva la cuenta?

-Soy muy agradecido y siempre estoy feliz de que me reconozcan y den valor al esfuerzo. Porque mi vida se ha basado en el trabajo y más trabajo. Y eso es lo que intento trasladar, que en la vida todo lo que te propones lo puedes conseguir si te esfuerzas y sacrificas.

-¿Nos desvela algún proyecto para el futuro?

-Ahora tengo eventos y ponencias casi todos los fines de semana. Quiero disfrutar hasta el otoño después de los 'six majors' que han supuesto mucho esfuerzo y a partir de noviembre quiero empezar con alguna idea. Tengo ganas de subir el Kilimanjaro con personas con discapacidad física o visual. Me apetece mucho compartir experiencias y siempre desde la solidaridad para intentar ayudar a colectivos desfavorecidos.

-¿Conocemos realmente a ese Martín más humano?

-Bueno, sabéis muchas cosas de mi vida, de todo lo vinculado al atletismo, pero igual esa parte solidaria no tanto. Me toca mucho la fibra y por eso tengo en la cabeza ideas. En ese proyecto del Kilimanjaro, quiero estar también con mujeres de Tanzania que han sufrido la ablación genital y compartir con ellas esa experiencia tan terrible. En todo lo que yo pueda ayudar desde mi figura como deportista para denunciar este tipo de situaciones, ahí estaré.

-Ha prestado sus ojos a un atleta invidente ¿qué se siente?

-Fue una gran experiencia. Ceder tu vista para estas personas que muchas veces no pueden salir de manera autónoma a la calle porque no tienen con quién entrenar está muy bien. Creo que aprendo más de ellos. No tienen el sentido de la vista, pero tienen otros más desarrollados y eso te lo transmiten y es una vivencia que te llevas para siempre.

-Siempre dice que se siente patrimonio de Vitoria. ¿Ha cambiado mucho su ciudad?

-(Risas). Es verdad que me siento patrimonio y embajador de Vitoria. Me siento muy orgulloso de la ciudad en la que nací y de poder llevarla a cualquier lugar del mundo. La veo muy cambiada y ha dado un salto de calidad. De aquella Vitoria con muchas fábricas que soltaban humo como Forjas Alavesas, a ser ahora Green Capital y ciudad del deporte.

-¿Algo que mejoraría?

-A veces tenemos la sensación de que es una ciudad aburrida y pedimos más eventos para movilizar a los vitorianos o gente de fuera. No solamente eventos deportivos sino también sociales y culturales. Son motores fundamentales para una ciudad.

-Hablando de eventos ¿cómo ha recibido la noticia de la celebración de la Final Four de baloncesto en Vitoria?

-Es poner a nuestra ciudad en el Olimpo del deporte. Lo que se ha hecho es una gran inversión, no solo para la hostelería, que se verá beneficiada, sino para otros sectores. Se va a visibilizar más Vitoria a nivel mundial.

-Y eso que usted es más futbolero. ¿Ha sufrido mucho con el Alavés esta temporada?

-Siempre he sido del Alavés, pero también del Barcelona porque era un equipo grande, pero en un enfrentamiento entra ambos y sin ser populista, siempre quiero que gane el equipo de mi ciudad. Fíjate que el equipo empezó mal. Buscando un paralelismo, el Alavés vivió de inicio la incertidumbre de mi maratón en Londres que empecé fatal y sufriendo mucho y luego acabó de manera feliz. Pues lo mismo. Al principio, casi nadie pensaba que pudiera salvarse porque los resultados fueron muy malos y luego de la mano de Abelardo hubo un cambio radical, que les ha dado una motivación especial. Al final ha sido un equipo en la segunda vuelta de puestos de Europa League.

-¿Se siente identificado con lo que representa Manu García como capitán?

-Claro. En un deporte colectivo, siempre hay que tener un referente, y si en el Alavés el capitán es vitoriano, mucho mejor. En su época ya tuvimos a Pablo Gómez. El 99% de los jugadores están de paso y se marchan. En el caso de Manu, es un chico que tiene fuerza y que seguro ha puesto todo lo que debía poner en los momentos difíciles (risas).

-¿Qué otras aficiones desconocidas tiene?

-Me gusta mucho escribir, y lo hago en la revista Runners en la que tengo una colaboración. Y aunque os parezca raro, me gusta mucho disfrutar de Vitoria. Como viajo mucho y estoy tanto tiempo fuera, disfruto en casa. Mi rincón favorito es el bosque de Armentia, un lugar que me sirve para pensar y poner las ideas en orden.