Viandas y cócteles para renovar el centro de Vitoria

Dos nuevas aperturas se unirán en los próximos días a una oferta hostelera que desde comienzos de año ha florecido en el centro de Vitoria. Los vermús preparados y los originales cócteles de La Vecina y la vuelta a las barras tradicionales vascofrancesas de Le Basque, impulsado por los hosteleros del Café Dublín, son los últimos platos de una carta que va incorporando opciones para todos los paladares.

Mañana abrirá sus puertas en una de las esquinas de la plaza de España, en la salida hacia Correos, un local que aspira a insuflar aires modernos a la escena hostelera del centro. La Vecina es una combinación entre vermutería, bar de tapas y coctelería en la que las recetas propias se presentan como su principal atractivo. «Nos vamos a centrar en preparados de la casa, todo son fórmulas nuestras. Además, tendremos cerca de 40 referencias de vermús de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Galicia, La Rioja o Italia», avanza Débora Afonso, la encargada del negocio, hasta .

El laterío, o las conservas de toda la vida, son otro de los pilares de una oferta para todos los públicos. Completarán la carta una atractiva barra de pintxos, hamburguesas y bocadillos gourmet más allá del socorrido lomo con pimientos y el marisco los fines de semana, «siempre y cuando el mar nos lo permita». Enfocados a un consumo diurno -«abriremos desde primera hora de la mañana para servir desayunos»-, desde La Vecina aspiran también a convertirse en una opción para los que deseen alargar la cena. A pesar de que son conscientes de que en ese terreno la capital alavesa es todavía una plaza difícil de torear. «Hay poco movimiento nocturno… pero queremos ser el lugar en el que tomarse la primera copa de la noche», confía Débora, que ha pasado de la barra de La Vermutería de La Zapa a la suya propia.

Las aperturas La vecina Se inaugura el miércoles a las 20.00 horas con una oferta centrada en vermús y cócteles. Le Basque El nuevo local de la plaza del Machete promete una vuelta alas barras de toda la vida en las que prima la calidad del producto. Boko Recién abierto en la calle Prado The Tap En funcionamiento desde finales de marzo en Manuel Iradier ofrece unas cervezas artesanas y repostería casera

A menos de 200 metros ultima su inminente apertura Le Basque, en la plaza del Machete, en uno de los privilegiados locales excavados en el gran desnivel que Olaguíbel salvó para conectar la vieja ciudad con el Ensanche del XIX. «Queremos abrirlo para San Prudencio y confiamos en que para esa fecha esté todo listo, pero no me atrevo a fijar un día concreto», adelanta su impulsor y encargado del café Dublín, Luismi Varona. Tras una serie de retrasos debidos a la dificultad de las obras en un edificio protegido arqueológicamente, todo indica que este mes levantará la persiana esta suerte de cueva en la que la vuelta a los orígenes se presenta como el principal reclamo.

«Cruzar su puerta es reencontrarse con las barras de toda la vida, donde brilla el producto local alejado de elaboraciones complicadas», anuncia el hostelero. De momento, en la fachada ya luce la cabeza de buey que es su símbolo, una obra oxidada a conciencia de la escultora Amaia Conde. Dentro se ultiman los detalles de un espacio en el que los embutidos y quesos de Iparralde, el taco de atún, la gilda con huevo duro o la imprescindible tortilla de patata serán algunos de los bocados protagonistas.

Estas dos próximas aperturas se unen a la de The Tap, que desde finales del mes pasado funciona en el local que ocupaba The Man In The Moon con una oferta enfocada a las cervezas y la repostería artesana. Y a la de Boko, otro local que ha dado nuevas alternativas de picoteo a la calle Prado, auténtica antesala del centro.