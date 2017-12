Vecinos de San Cristóbal recurren al Tribunal Superior del País Vasco contra la ampliación del tranvía Una protesta contra el tranvía por el sur de Vitoria. / Rafa Gutiérrez La asociación convoca una manifestación el sábado para reclamar la paralización del proyecto SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 12 diciembre 2017, 19:41

La asociación de vecinos Hegoaldekoak del barrio de San Cristóbal, en la que está integrada la plataforma Tranvía Sur No, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la ampliación del metro ligero al campus. En el escrito, fechado el 5 de diciembre, se manifiestan «las numerosas irregularidades del proyecto» y se pide al Tribunal que solicite al Gobierno vasco «el expediente completo, que sigue sin estar a disposición pública», denunció Begoña Seco, portavoz de la plataforma vecinal.

«Quedamos a la espera de la aceptación de este recurso y de que se marque la fecha para el juicio, en el que esperamos que sean escuchadas todas nuestras reivindicaciones», afirmó Seco, quien admitió que no habían solicitado la paralización de las obras porque hacerlo antes de que el TSJPV decida supondría un desembolso económico que no podrían acometer. La plataforma insiste en que esta vía es la única para suspender una ampliación «absurda, que no está avalada por ningún estudio de demanda, que no queremos, que tiene un gran impacto medioambiental y social y que sobre todo es ilegal porque no respeta las distancias mínimas obligatorias de seguridad».

Desde Hegoaldekoak aclararon que «no estamos en contra del transporte público, pero los promotores de este proyecto sí están a favor de los negocios que se pagan con dinero público». Lamentaron también la falta de transparencia a la hora de hacer públicos los datos concretos de las modificaciones del proyecto anunciadas por el alcalde que incluyen la reducción del trazado del tranvía a una vía única en Nieves Cano, la supresión de la parada del puente de Las Trianas y la conservación de aceras y arbolado en la calle Castro Urdiales.

Manifestación el sábado

En este sentido, Rafa Puelles, miembro de la plataforma, tachó de «falaz, si no malintencionado» el hecho de que el alcalde asegurase que estos cambios respondían a las demandas vecinales. Mientras esperan la respuesta del TSJPV, los residentes de San Cristóbal seguirán con la presión en las calles a pesar de que como denunciaron ayer, en los últimos días «funcionarios públicos» han retirado los carteles con protestas que habían pegado por el barrio.

Para este sábado se ha convocado una manifestación contra el proyecto que empezará a las 13 horas en la plaza de Lovaina y que recorrerá el centro para acabar en San Cristóbal.