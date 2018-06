Urtaran plantea un gran pacto de ciudad para impulsar una docena de proyectos en Vitoria Un sonriente Gorka Urtaran, antes de comenzar su discurso. / Jesús Andrade Incluye el soterramiento, la movilidad, Foronda y el nuevo Mendizorroza, cuya financiación invita a mejorar: «escucho ofertas», afirma el alcalde IOSU CUETO Jueves, 28 junio 2018, 14:14

Un gran pacto de ciudad para «mirar juntos al futuro». El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha planteado este jueves que los grupos municipales sumen fuerzas para impulsar una docena de proyectos «fundamentales» para una ciudad que gobierna en minoría y que, además, está a menos de un año de las próximas elecciones municipales. Por ello, el regidor ha pedido alcanzar acuerdos en relación al soterramiento, la movilidad, el aeropuerto de Foronda o el Masterplan Centro, entre otras cuestiones. El regidor ha protagonizado esta mañana la primera de las dos sesiones del Debate General de Política Municipal –cuarto de la legislatura, en el que ha pronunciado un discurso de 76 minutos– sin anunciar grandes novedades. Este viernes será el turno de la oposición, que en vista de las primeras reacciones mostradas por los pasillos, será dura con el Gobierno.

Más natural que en otras ocasiones -Urtaran ha seguido un guión y ha leído en algunos momentos, pero ha intentado hablar mirando al resto de concejales-, el alcalde ha dividido su discurso en dos partes: una «rendición de cuentas» y una posterior proyección de la ciudad del futuro, en base a la 'Estrategia 2020-2025' de su Gobierno. La primera de las partes ha cumplido a rajatabla con lo contemplado en otros debates de este tipo. El jefe de filas jeltzale ha defendido la acción de su equipo, con una enumeración de obras, programas y estrategias que ha durado casi una hora. Un auténtico reconocimiento a los ocho concejales que le acompañan (cuatro de su partido, el PNV, y otros cuatro del PSE).

Urtaran ha reiterado su compromiso de crear un observatorio de la convivencia para poder «proponer, diseñar, impulsar y ejecutar acciones de desarrollo comunitario». Este foro hará «informes periódicos e intentará resolver los conflictos con mediación social comunitaria». También ha recordado que su equipo impulsa la creación de sendos centros sociales de atención diurna en la plaza del Renacimiento y San Martín, cuyas obras, ha anunciado, «se licitarán en otoño».

La situación económica ha tenido un peso evidente en esta primera parte de rendición de cuentas. El primer edil ha recordado que al llegar a la Alcaldía se encontró «un agujero de 68 millones y uno de los mayores niveles de endeudamiento de Euskadi». El Ayuntamiento, ha recordado, tenía a finales de 2015 una deuda de 123 millones que el año pasado ya era de 118 millones. «Este año acabaremos con 112 millones», ha dicho. «Es cierto que queda camino por recorrer, pero no es menos cierto que hoy las cuentas están mejor», ha ensalzado. Tras ello, ha recuperado otro de sus proyectos pendientes, la 'tarifa plana' tributaria, que se pondrá en marcha «en 2019». Con esta una nueva modalidad, los ciudadanos podrán abonar la cuota anual que le supone el pago de los impuestos y tasas de vehículos, el IBI, lass basuras, el IAE, e incluso los vados, los veladores, los cementerios y la ocupación de vía pública para pagar todo el montante repartido en diez cuotas idénticas.

Los procesos iniciados para rehabilitar los denominados 'barrios de oro' y poner «marquesinas inteligentes» de Tuvisa, reformar el Teatro Principal o ampliar el tranvía a Salburua (ha dicho que el proyecto se licitará a finales de año tras cerrar el trazado con los vecinos) y poner en marcha un parque de pisos de alquiler municipales han completado este primer diagnóstico. En él ha destacado una frase que podría ser premonitoria, teniendo en cuenta el conflicto entre la contrata de limpieza, formada por FCC y GMSM Medioambiente, y la plantilla. Después de tener que intervenir para evitar dos huelgas en poco más de un año, Urtaran ha asegurado que este conflicto «evidencia la caducidad de un modelo». Esto refuerza la posibilidad de que el Ayuntamiento de Vitoria termine apostando por la gestión directa del servicio.

La Vitoria de 2025

La segunda parte del discurso ha servido para tender puentes y dibujar una ciudad idílica que, eso sí, depende de la necesaria implicación política y económica de otros grupos e instituciones. Urtaran ha ofrecido a todos los grupos políticos un pacto con 12 acciones para construir la Vitoria de 2025.

La movilidad encabeza el listado, lo que incluye la extensión del tranvía y la llegada del 'bus exprés'. La segunda acción se basa en mejorar las comunicaciones este-oeste de la ciudad, tanto en la zona de la rotonda de América Latina como en el Sur, construyendo un vial soterrado en el centro aprovechando la obra de la alta velocidad. Evidentemente, la llegada de la alta velocidad y el soterramiento tanto del corredor ferroviario como de la estación de tren es otra de las acciones recogidas en la oferta de pacto. La cuarta acción tiene que ver con el impulso del aeropuerto de Foronda, que debe «remontar el vuelo». El laboratorio urbano de la movilidad Mobility Lab Vitoria-Gasteiz es la quinta propuesta. En él se plantea estudiar «la movilidad del futuro: automática, conectada, eléctrica y compartida».

Como sexta acción, Urtaran se ha referido a Masterplan Centro. El programa europeo de rehabilitación de Coronación; el parque Larragorri con campo de regatas en la zona de las graveras de Lasarte; la creación de un Centro de Innovación Social para dar respuesta a fenómenos sociales «como el envejecimiento de la población, la gestión de la diversidad o la nueva infancia y adolescencia»; el centro vitivinícola en el Palacio Zulueta; la reforma del Teatro Principal y de Mendizorroza completan este paquete.

En cuanto a este último proyecto, el del estadio del Paseo de Cervantes, Urtaran ha defendido que el Ayuntamiento pondrá «entre 5 y 5,5 millones de los 55 que costará toda la obra» al aportar 8,1 millones pero recuperar hasta 3 a través de impuesto y tasas. Por eso, el acuerdo de financiación alcanzado con el Gobierno vasco y la Diputación (que pondrán 6,9 millones cada una) «es bueno», ha recalcado. No obstante, el alcalde no ha descartado cambiarlo ante las críticas del resto de grupos, que consideran que este reparto «perjudica» al Consistorio. «Tenemos un buen acuerdo, pero estoy dispuesto a escuchar ofertas mejores. Si logro algo mejor, lo voy a apoyar. Pero si no, les pido que apoyen este».