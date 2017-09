Urtaran y Comerón ultiman un acuerdo fiscal, su primer gran pacto de la legislatura La portavoz popular, Leticia Comerón, habla con Gorka Urtaran en un pleno. / Rafa Gutiérrez El alcalde se aferra al PP para aprobar los impuestos y tasas de 2018 ante la «falta de voluntad» de EH Bildu, Podemos e Irabazi IOSU CUETO y MARÍA JOSÉ PÉREZ Viernes, 22 septiembre 2017, 02:28

El Ayuntamiento acaricia un acuerdo sobre los impuestos, tasas y precios públicos que pagarán los vitorianos en 2018. El Gobierno PNV-PSE y el principal partido de la oposición, el PP, ultiman un pacto que deberá cristalizar antes del lunes, cuando arranca el debate de las ordenanzas fiscales del próximo año. De culminar con éxito, se trataría del primer gran pacto de la legislatura entre los equipos liderados por el alcalde, Gorka Urtaran, y Leticia Comerón, cuyas formaciones han protagonizado un evidente enfrentamiento desde que hace poco más de dos años los jeltzales aceptaran la oferta de EH Bildu para desalojar a Javier Maroto de la Alcaldía. Los populares ya escenificaron su intención de iniciar el deshielo a finales de junio, cuando ofrecieron a Urtaran un triple acuerdo que abarca los impuestos, la activación del ‘Masterplan Centro’ y mejoras en Tuvisa. Un amago de tregua que vino precedido de los acuerdos presupuestarios entre ambas formaciones tanto en Madrid como en Euskadi.

El alcalde reconoció ayer que el pacto con el PP no sólo es factible, sino que además es la única opción que baraja para evitar una congelación fiscal que afectaría a las delicadas cuentas municipales y condicionaría el próximo presupuesto. El regidor jeltzale reiteró su voluntad de «negociar con todas las formaciones políticas» para lograr el mayor acuerdo posible, aunque lamentó que con EH Bildu «no ha habido ninguna posibilidad» de avanzar porque en las tres reuniones celebradas entre ambos grupos «no se avanzó nada porque no había una voluntad de negociación».

El primer edil tampoco interpretó una actitud diferente en los otros dos grupos que completan las autodenominadas ‘fuerzas del cambio’, ya que a su juicio cuando se ha reunido tanto con Podemos como con Irabazi «la respuesta ha sido similar». Urtaran remarcó que las posibilidades de avanzar para lograr un hipotético pacto con ellos, «tal y como nos trasladaron, eran mínimas y lo lamento». Esta reflexión provocó que el portavoz de la formación morada, Jorge Hinojal, saliera al paso para desmentir a Urtaran tras acusarle de «buscar» al PP para lograr un pacto «que está muy lejos de la política fiscal progresiva y justa que defiende Podemos».

Donde Urtaran sí constató un cambio fue en el primer grupo de la oposición. «Hay que reconocerlo: en el PP hemos visto un giro de 180 grados. En esta ocasión tiene voluntad de llegar a acuerdos, algo que no hemos percibido en otros grupos», dejó caer. El alcalde no profundizó en los detalles de la negociación, pero sí recordó que «la única limitación» que ha puesto a los populares es que la recaudación municipal «no se vea mermada». Una de la piezas angulares podría ser el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). «Si hay alguna propuesta que no modifique el tipo pero que pueda incorporar las bonificaciones del 25% y del 50% para aquellas nuevas empresas que se incorporan a este tributo porque facturan entre uno y dos millones de euros anuales, nosotros estamos dispuestos», dijo.

Enmiendas

Desde las filas del PP también avalaron la posibilidad de que se produzca un próximo apretón de manos, aunque reconocieron que la negociación «podría continuar hasta el mismo lunes», ya que el debate en la comisión de Hacienda no arrancará hasta las 13.00 horas y quedan flecos pendientes. «Todas nuestras propuestas van encaminadas a dar un respiro a las clases medias, familias, empresas, pymes y autónomos. Lo que argumentamos es que la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento es el Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (Fofel)», un montante que la Diputación reparte entre los municipios del territorio con especial atención a la capital y que crece conforme la entidad foral recauda más vía IVA o IRPF, por ejemplo. «Los ingresos por esta vía han subido desde 2014 hasta 2017 en 35 millones. Hay margen para dar un alivio fiscal a los vitorianos», avanzó Comerón. La edil dijo que su grupo ha preparado una docena de enmiendas «abiertas» porque «en ningún momento hemos querido imponer nuestras propuestas».

El resto de la oposición también ha preparado diferentes propuestas de cara al debate del lunes. EH Bildu prepara «más de 20» enmiendas, Podemos 24 e Irabazi, 16. Sobre la mesa estará la propuesta del Gobierno, basada en congelar los impuestos y subir un 10% las basuras, el carné deportivo y los cursos de los centros cívicos.