Las tres reinas magas, a debate en Vitoria Los Reyes Magos y sus pajes, ayer a su llegada a la estación de Renfe. / Rafa Gutiérrez La concejala de Cultura hace una reflexión pública en Twitter sobre la inclusión de referentes femeninos en la cabalgata RAMÓN ALBERTUS Sábado, 6 enero 2018, 00:44

Sus majestades los Reyes Magos han abierto un pequeño frente, de debate, dentro del Gabinete Urtaran. La concejala de Cultura Estíbaliz Canto publicó en diecisiete tuits una reflexión acerca de la cabalgata en la víspera de su celebración. En uno de ellos hablaba de la posibilidad de incluir tres reinas magas para que no se focalice únicamente la cabalgata en las figuras masculinas de Melchor, Gaspar y Baltasar. ‘¿Tan malo sería decirles a los niños que a partir de ahora, como hay muchos niños y las ciudades han crecido mucho en vez de 3 reyes van a ser 6?’, se preguntaba Canto en un tuit que el concejal popular, Iñaki García Calvo, citó respondiendo: ‘te invito a que el año que viene, la cabalgata de Vitoria tenga reyes, reinas o lo que consideres. Abre el debate’.

Consultada por este periódico, la concejala socialista Estíbaliz Canto explicó que sus tuits eran una reflexión personal: «No es para nada una propuesta para el año que viene. Pero es interesante ponernos a debatir sobre ello». ¿Habrá reinas magas el año que viene? «No, no va a haber reinas el año que viene. No se me ocurriría hacerlo sin apoyo o reflexión previa», aclaró.

Además, la edil socialista destacó la buena acogida de una de las novedades durante estas fiestas, la presencia de Mari Domingi el 24 de diciembre por primera vez junto al Olentzero en el Consistorio, donde recibieron las cartas que los niños les entregaban. «Hubo dos cosas positivas. La cola avanzaba más rápido al ser dos», señaló ayer. «Y ver que la magia no la trae un hombre sino también una mujer es bueno porque faltan referentes femeninos». «Los niños lo pasaron igual de bien al darles la carta, se hacían la foto con los dos», explica «Entre el equipo técnico hemos hablado de cómo modernizar la cabalgata. Es un debate muchísimo más amplio de lo que hablaba en Twitter».

En el Partido Popular esos tuits de la concejala no sentaron bien. «El Gobierno de Urtaran provoca líos hasta con la cabalgata de Reyes… Los Reyes Magos son una tradición y desde el PP no vemos necesidad de cambiarla», señaló el concejal Iñaki García Calvo. «Cada reivindicación tiene su momento y su lugar, basta ya de crear polémicas en algo que es para disfrute de los niños».

Sin embargo, EH Bildu destacó como una experiencia positiva el papel de Mari Domingi compartiendo protagonismo el Día de Navidad junto al Olentzero. «Ha sido un ejemplo total», destaca la concejala Iratxe López de Aberasturi. «No supuso ningún tipo de trauma para los niños ver a los dos juntos». Sobre la posibilidad de incluir a reinas magas, López de Aberasturi apunta que «el tema habría que estudiarlo». «En realidad tendríamos que ponernos como objetivo principal que todos los niños reciban regalos del Olentzero o de los Reyes Magos más que cómo hacer la cabalgata». «Los niños se dedican a vivir la magia de estos días con total naturalidad ya sea más tradicional y renovada».

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Jorge Hinojal, asegura que la relevancia que se le ha dado a la opinión de la edil socialista en Twitter obedece a la pretensión del PP de «crear ruido y crispar a la ciudad». «Está utilizando de forma torticera unos tuits para crear un problema político y social», destacó ayer el portavoz de la formación morada, que también apuesta por un debate «de forma serena». Por el momento, los reyes magos seguirán siendo tres y pasearán en carrozas.