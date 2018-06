Uno de cada tres niños no acude a la revisión anual del programa dental gratuito en Álava Los especialistas defienden la importancia de ir al menos una vez al año al dentista. / EL CORREO El 92% acaba por pasar alguna vez por la consulta del dentista, pero Osakidetza se pone como reto que vayan todos los años ROSA CANCHO Lunes, 18 junio 2018, 02:09

El Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) de Osakidetza, la fluoración del agua y la mayor higiene bucal han hecho que Álava sea una de las provincias con menos caries en niños.Tres de cada cuatro menores de 12 años está libre de la enfermedad. Pero aún hay camino por recorrer y pese a todas las campañas; pese a que cada año desde hace ya 29 se envía a domicilios con niños de 7 a 15 años un talón personalizado con consejos y con la lista de médicos que pueden revisar y tratar sin coste sus dientes; y pese a la sensibilización en colegios, aún hay un 35% de menores alaveses que no pasan la revisión periódica. En 2017 estaban invitados a ver a su dentista 29.881 niños y acudieron 19.641, o sea el 66%. Un porcentaje pequeño de estos pequeños acude a odontólogos que no forman parte de la lista del PADI, pero los expertos creen que la mayoría de quienes hacen caso omiso del talón simplemente lo deja pasar, no ven necesario ir cada año o no reaccionan hasta que ven un punto negro o el niño se queja de dolor.

Osakidetza se congratula por la que considera «muy buena» cobertura –se utiliza este talón de media 6 de los 9 años que cubre–, pero se marca como reto llegar al 75% anual. Para ello lanza la campaña 'Sonreír no cuesta nada' –premiada en Madrid– y que va a llegar a los centros escolares y de salud, a las marquesinas y a las redes sociales en forma de consejos muy sencillos.

El tratamiento precoz de las caries y otros problemas evitará problemas futuros que pueden llegar a ser graves. Una deficitaria salud dental puede ser el origen de patologías cardiovasculares, cáncer o inflamaciones que conllevan la caída de los dientes. La falta de higiene y la excesiva presencia de azúcar en los alimentos no ayudan.

161 odontólogos

Según datos de Osakidetza, los 161 odontólogos alaveses que el pasado año atendieron a los menores acogidos al PADI realizaron nada menos que 4.695 intervenciones relacionadas con las caries. Las más frecuentes fueron las obturaciones o empastes, seguidas del sellado de fisuras en muelas permanentes. Pero tuvieron incluso que extraer piezas y hacer endodoncias. Tratan también dientes rotos por golpes o caídas.

En cifras 19.641 niños alaveses de entre 7 y 15 años acudieron el pasado año a un dentista del programa, lo que supone que da cobertura gratuita al 66% de la población diana. La intervención más frecuente fue la de empastar caries (2.911), seguida de sellado de fisuras (1.388). 850.000 euros destinó el pasado año Osakidetza al PADIen Álava y este año están llamados 31.000 niños. Más información, en el teléfono 945 016 651 o a través de padi.araba@osakidetza.eus

Osakidetza destina 43,7 euros de media por cada niño alavés que envía al PADI, lo que supone una inversión de 850.000 euros al año. En este ejercicio, pueden beneficiarse del programa 31.000 chavales de entre 7 y 15 años de edad. Pueden acudir a 113 clínicas de un total de once municipios alaveses. La campaña está colgada de redes sociales.

«El motivo principal de no acudir todos los años se encuentra en la baja percepción que tienen las familias sobre el riesgo de caries, dados los excelentes niveles generales de salud dental. Por otra parte, las lesiones iniciales comienzan en forma de cambios de color y textura del esmalte que ni molestan ni duelen. Cuando son muy evidentes hay una demanda, pero la atención ideal debería haberse hecho antes de manera más sencilla», indica el responsable del PADI, José Ramón Fernández, que anima a hacerse una revisión al año.

Los estudios de salud constatan que la población más desfavorecida presenta más lesiones y por eso el PADI trata de llegar a esas familias y vencer las cuestiones sociales o culturales por las que no se benefician de esta atención gratuita

El plan ofrece una revisión anual o con mayor frecuencia si fuera necesario, orientación con consejos clínicos, realización de procedimientos preventivos y de sellado de fisuras en la dentición permanente así como tratamiento de caries y traumatismos. También incluye extracción de piezas dentales en dentición temporal (en todos los casos) y definitiva (salvo por indicación ortodoncia) y atención de urgencias . No incluye tratamiento de las piezas de leche o primera dentición ni ortodoncia.