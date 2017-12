Tres encapuchados asaltan de madrugada el estanco de la calle Abendaño Esta mañana se podían apreciar los desperfectos en la luna del lateral del negocio. / Blanca Castillo Se han llevado cajetillas de tabaco tras romper el cristal y han huido en un coche robado tras saltar la alarma del local hacia las 2.30 horas SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 18 diciembre 2017, 13:05

El estanco de la calle Abendaño, ubicado en el número 35, ha sufrido esta madrugada un robo por parte de tres individuos. «Han entrado a eso de las dos y media de la madrugada tras romper el cristal lateral y la persiana», confirma Ismael, el dueño del establecimiento. Las cámaras de seguridad del local han registrado que se trataba de tres individuos con la cara cubierta que han empleado escasos minutos en el robo.

«Ha sido todo muy rápido y se han llevado principalmente cajetillas de tabaco. Todavía no sabría decir cuántas, pero no demasiadas», revela el responsable, que esta mañana ha abierto el negocio con relativa normalidad, «pero lo que no sabemos es si podremos cerrar», ironizaba mientras esperaba la llegada del cristalero.

Al parecer, la alarma ha despertado a algunos vecinos que han podido observar cómo los asaltantes huían en un vehículo que han podido identificar para facilitar los datos a la Ertzaintza. Ismael agradece además la rápida respuesta tanto de la Policía Local como de la Ertzaintza, cuyas patrullas se han presentado en el lugar de los hechos al poco de saltar la alarma.

Según ha podido saber el afectado, el coche que han utilizado los tres encapuchados era robado. No es la primera vez que el estanco de la calle Abendaño sufre un asalto de estas características, el pasado 13 de agosto también se produjo un robo en el local aunque esa vez los ladrones entraron forzando la puerta.