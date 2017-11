Pedro César Cruz: «Tras una separación, el cuidado de los hijos debe seguir siendo cosa de dos» Pedro César Cruz posa tras la entrevista. / B. CASTILLO La Asociación de Padres y Madres Separados de Álava protagoniza hoy en el Europa su cuarta jornada de 'parentalidad positiva', una forma de abordar la atención a los niños tras la ruptura LAURA ALZOLA VITORIA. VITORIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:00

La Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados (Amapase) es una ONG de carácter social que, desde hace casi dos décadas, atiende los problemas jurídicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que se presentan antes, durante y después de una separación. Hoy celebran la IV jornada de Parentalidad Positiva, 'Desde la separación hacia la coparentalidad', en el Palacio de Congresos Europa. Pedro César Cruz fue padre custodio y actúa como presidente de esta organización desde el año 2001.

-¿Qué es la coparentalidad positiva?

-Rehacer ese pacto que, se supone, ya hizo la pareja al decidir tener hijos. Entender que, aún tras una separación, el proyecto común, la prole, sigue siendo de ambos. Aprender a gestionar la emociones, a reestructurar la rutina diaria. Tras las separaciones, la parentalidad debe seguir siendo cosa de dos. O comenzar a serlo, porque muchos hombres, sobre todo antes, no colaboraban desde el inicio y con la separación debían tomar un rol más activo.

-¿Cuál es la forma más común de gestionar un proceso de separación?

-Pese a que muchas parejas saben separar el dolor de una separación de su relación con los hijos y consiguen que el proceso sea los menos dañino posible, también existe un gran margen para hacer las cosas mejor, en muchos otros casos. A menudo a ambas partes les faltan las herramientas de gestión emocional y personal necesarias para poder avanzar hacia un entendimiento.

-Hay padres que deciden esperar a que los hijos crezcan para separarse. ¿Es éste un acierto o un error?

-No sabría darte una respuesta tajante. Las parejas no se juntan con la perspectiva de separarse, por eso suele costar aceptar el hecho de que no hay marcha atrás. Y mientras que los hijos son pequeños hay muchas distracciones. Cuando empiezan a ser independientes, el foco de atención vuelve a la relación y se acentúan los problemas. Pero sí, el proceso se alarga a menudo.

-¿Nos separamos tarde?

-Se podría decir que sí. Que aún queda algo de aquel estigma de antes sobre quienes se divorciaban. Pero es mucho más sutil que en generaciones anteriores. Y aún así, nos cuesta mucho. A menudo, quienes más sufren con esta dilación, con la espera, son los niños y las niñas, que no son tontos y lo perciben todo. No sólo las discusiones, de las que se sienten incluso culpables, sino también la menor atención que les brinda la pareja en una situación de conflicto constante.

-Amapase se fundó en 1999. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

-La sociedad ha cambiado en general. Cada vez más los padres han tomado conciencia de que la crianza no es algo que corresponda a las mujeres. Su papel está cambiando y eso se ve reflejado también en la postura que adoptan estos cuando llega la separación de la pareja. Además, cada vez existe un mayor interés por la mediación.

Custodia compartida

-¿Es la custodia compartida siempre el objetivo ideal?

-No, no lo es siempre. Cada pareja es un mundo. De hecho, cada miembro de la pareja es distinto. Las circunstancias individuales deben ser tenidas en cuenta en los procesos de separación, eso es lo adecuado. Pero, por supuesto, en general, el objetivo debe ser que los niños noten el menor cambio negativo posible de su vida anterior a la separación a la posterior. Y para ello es importante que mantengan el contacto y una buena relación con toda la constelación familiar, incluidos abuelos, tíos, primos, etcétera.

-¿Ayuda o perjudica la actual regulación a la parentalidad positiva?

-La ley vasca es adecuada en este sentido. Sobre todo si nos comparamos con otras zonas del Estado. Pero desde Amapase reclamamos que se subraye aún más la importancia de la mediación. Ahora está tomando fuerza una figura relativamente nueva, muy útil y necesaria desde nuestra perspectiva: el coordinador parental. Una figura de apoyo en la implementación del plan de parentalidad de los progenitores separados, resolver diferencias y orientarlos en relación a las necesidades de sus hijos.

La nieve convierte algunos parajes en auténticas postales dignas de fotografiar y enmarcar, hace las delicias de los pequeños -y no tan pequeños- dispuestos a liarse a bolazos con cualquier 'contrario', permite hidratar los terrenos acuciados por la sequía de los pasados meses... Está claro que la lista en el 'haber' de esta inclemencia meteorológica es larga, pero también es evidente que crea otra larga serie de inconvenientes. Los más graves suelen producirse en las carreteras, por mucho que las instituciones se esfuercen y empleen todo tipo de medios humanos y materiales para facilitar la circulación.

Álava vivió ayer la primera nevada de la temporada y con ella aparecieron esos problemas para los conductores, aunque no llegaron a convertirse en graves ni prolongarse demasiado en el tiempo. En la red considerada de prioridad 1 (la primera en la que se trabaja para mantenerla abierta las 24 horas del día), sólo el puerto de Azazeta, en la A-132, exigió a lo largo de toda la jornada extremar las precauciones debido a la presencia de hielo y nieve. Lo mismo sucedió con el alto de Opakua, incluido en las carreteras de prioridad dos.

Los auténticos inconvenientes se registraron en los puertos de montaña como el de Altube. En la carretera 'vieja' quedaron atrapados, a primera hora de la mañana, media docena de vehículos. En apenas un minuto, la vía se tiñó de blanco y obligó a circular durante un tiempo con cadenas. También fue necesario utilizarlas en Orduña que, en algunos momentos incluso permaneció cerrado para camiones.

Empeora el pronóstico

El episodio de nieve de ayer, que parecía remitir en las horas centrales del día, volvió a tomar más cuerpo por la tarde-noche. Pero cuando verdaderamente se convertirá en continuo y afectará a prácticamente la totalidad del territorio alavés será a lo largo de la jornada de hoy. Ante las previsiones efectuadas por la agencia vasca de meteorología, Euskalmet -que advierte de que la cota de nieve bajará hasta los 200 metros-, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha decretado desde la pasada medianoche la alerta naranja. En principio iba a durar 24 horas, pero finalmente se ha prorrogado hasta el mediodía de mañana sábado, ya que todos los indicadores avisan de que las precipitaciones en forma de nieve se mantendrán durante toda la mañana.

Ante todas estas circunstancias, la Diputación alavesa mantiene activado el programa operativo de vialidad invernal en modo de emergencia. Así, por ejemplo, en el turno de 14 a 22 horas de ayer, estaban operativas para garantizar el buen estado de la red viaria 27 personas, diez equipos de quitanieves y dos patrullas de miñones.

Dado que también está previsto que la nieve haga hoy su aparición en la capital alavesa, el Ayuntamiento de Vitoria activó en fase 1 de emergencia el plan municipal de nevadas. Esta medida implica «once vehículos con cuchilla y esparcidores de sal y salmuera están a disposición del dispositivo de emergencia a partir de medianoche», indicaron desde el Consistorio.

El temporal, «nada habitual» en estas fechas del año según explicó el responsable meteorológico de Euskalmet, José Antonio Aranda, remitirá en la tarde del sábado, pero se mantendrá el frío intenso. Hoy y mañana, en Vitoria, por ejemplo, los termómetros se moverán entre los 0 y los 4 grados. De hecho, las temperaturas mínima podrían ser incluso más bajas el domingo. Esta circunstancia provocará que la nieve que todavía puede permanecer en el suelo en distintas zonas, se hiele, con el riesgo que ello supone, tanto para el tráfico como para los viandantes.

Medidas preventivas

Ante todas estas inclemencias meteorológicas, la dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco aconseja a los conductores que se informen del estado de las vías antes de ponerse en ruta y que sólo realicen el viaje si es absolutamente imprescindible cuando las condiciones sean de mal tiempo. En tal caso, cuestiones como la revisión del estado de los neumáticos, los frenos y el anticongelante se convierten en indispensables. Además, es preciso llevar cadenas por si fuera necesario utilizarlas, partir con el depósito de combustible lleno e incluir en el vehículo elementos de abrigo. También es recomendable llevar teléfono móvil con batería.

Una vez en carretera, se debe circular despacio, atento a la presencia de placas de hielo y manteniendo una distancia de seguridad superior a la habitual. En caso de entrar en una zona de hielo, no hay que pisar el freno, sino dejar que el vehículo la pase por su propia inercia.

Cuidado en la montaña

Las medidas preventivas no se dirigen sólo a los conductores. A los montañeros, por ejemplo, se les advierte de que sería deseable que suspendieran las excursiones o travesías. Si salen, «deje recado del itinerario previsto», plantean desde el Departamento de Seguridad. La información sobre la meteorología, que en las zonas de montaña pueden cambiar con facilidad, es vital, tanto como llevar el equipamiento adecuado, víveres y móvil. Además, no hay que ir solo.