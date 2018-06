Towanda Rebels: «Queremos ser molestas, radicales» Zua Méndez y Teresa Lozano presentarán el viernes en Zigoitia su libro. / E. C. Después de triunfar en las redes con sus vídeos presentan en Zigoitia el libro 'Hola, guerrera', un alegato feminista para la revolución LAURA ALZOLA Jueves, 28 junio 2018, 02:25

Han dicho, hablando en plata, lo que muchas piensan. Son Teresa Lozano y Zua Méndez. La primera estudió Periodismo; la segunda, Humanidades y Literatura. Ambas cuentan con una amplia trayectoria en el teatro y la televisión. Desde hace un año, se llaman Towanda Rebels, en referencia al grito de guerra de la actriz Cathy Bates en la película 'Tomates verdes fritos'. En diciembre produjeron un vídeo llamado #holaputero que se hizo viral; después, su alegato #yotecreo, en apoyo a la víctima de 'La Manada' fue más allá de las redes sociales. Ahora, publican el libro 'Hola, guerrera' (Aguilar, 2018), una defensa de la revolución feminista que ellas, junto a muchas otras -y otros- han emprendido. Mañana viernes estarán en Zigoitia, la localidad alavesa de donde es la familia materna de Zua, presentando el libro.

- ¿A qué guerreras saludáis?

- Zua Méndez: A todas las mujeres, aunque en realidad también a los hombres. Apelamos a un despertar conjunto en el feminismo.

- Decís que 'quitarse la venda' del feminismo duele. ¿Por qué?

- Teresa Lozano: Porque cuando empiezas a leer y a replantearte cosas, a darte cuenta de las violencias que has sufrido, de los abusos de los que te sentías culpable, de la discriminación laboral existente…

- Z. M.: Cuando ves que te han robado todos los referentes invisibilizando los hitos de las mujeres, cuando te das cuenta de que te han educado en el amor tóxico, romántico… Duele.

- Vuestro tono es muy directo y en el libro habláis de rabia.

- T. L.: Sí, queremos ser molestas, radicales. Radicales de ir a la raíz del problema para encontrar una solución. Cuando te pones las gafas moradas y descubres la injusticia, sientes muchísima rabia. Y esa rabia, bien canalizada, te lleva a la lucha por tus derechos.

- Z. M.: Nos han educado para tener que ser correctas, comedidas con las palabras. Una mujer enfadada es una histérica y no es atractiva. En la estructura patriarcal podemos tener carácter, pero no demasiado, porque si no somos unas mandonas o unas amargadas. Nosotras ya pasamos de todo eso. Nuestro mensaje sale desde las tripas, de lo que nos mueve.

- ¿Cómo se han recibido vuestros vídeos y apariciones públicas?

- T. L.: Fatal, al machismo le han sentado fatal. Somos incómodas. Imagínate, dos mujeres sin miedo a enfrentarse a esas estructuras mentales, tan incuestionables. Es verdad que hemos recibido apoyo, tanto de mujeres como de hombres, pero en general, se ha recibido mal. Molestamos.

Revolución con argumentos

- Tras el vídeo #holaputero denunciasteis que resultó difícil mantener el foco en ellos.

- Z. M.: Difícil no, imposible. Las criticas siempre se centraban en hablar de ellas y sus opciones. Pero es que el foco siempre se pone en las mujeres. También desde las instituciones. Denuncia, no te calles, no vayas sola, protégete, qué hacías a esas horas ahí, a donde ibas así vestida, por qué bebiste… El mensaje es para nosotras. El hombre y su masculinidad no se cuestionan, por eso hay que hablar de privilegios. Por eso es tan importante el 'yo te creo, hermana'.

- La víctima de 'La Manada' ha publicado una carta agradeciendo el apoyo recibido.

- Z. M.:Y es muy significativo que sea una carta de agradecimiento. Refleja cómo esta no es una revolución violenta sino una cargada de argumentos y de razón. Habla de ella misma como una superviviente y eso es la realidad de todas las mujeres que hemos sido víctimas, y hemos sobrevivido y podemos alzar la voz por las que ya no pueden hacerlo.

- T. L.: Faltaba que nos uniéramos y creo que este año lo hemos vivido. Las redes sociales han servido para que el feminismo se expandiera, y nos liberáramos de la culpa. Creo que ahora mismo, cuando tocan a una, de verdad nos tocan a todas. La empatía es muy fuerte. Hemos descubierto lo que es verdaderamente la sororidad.