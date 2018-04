Maider Echevarría: «Ha sido una Semana Santa aceptable pese a tener muchas cosas en contra» Maider Echevarría, junto a la estatua de Celedón. / J. ANDRADE La directora de Turismo del Gobierno vasco indica que las previsiones de mal tiempo, el llenazo de las estaciones de esquí y las «ganas de sol» tras el duro invierno explican las modestas cifras de visitantes este año SARA L. DE PARIZA VITORIA. Miércoles, 4 abril 2018, 02:00

La sensación a pie de calle, incluida la de los hosteleros y profesionales del sector, no es mala respecto a la Semana Santa, pero está por ver que los datos la acompañen. De momento, a falta de cifras oficiales, parece que la ocupación hotelera ha sido «algo menor» que en 2017, aunque las visitas a la red de oficinas de turismo han crecido un 2%. La directora de Turismo del Gobierno vasco, la vitoriana Maider Echevarría, cree que la Semana Santa ha sido «aceptable» a pesar de los elementos en contra.

-Recién finalizada la Semana Santa, ¿qué balance se hace en Álava?

-Hemos vivido una Semana Santa aceptable teniendo en cuenta que ha caído 15 días antes que la del 2017 y que las previsiones meteorológicas eran adversas. Los índices de ocupación son algo menores que los del año anterior mientras que las visitas a la red de oficinas de turismo distribuidas por todo el territorio han crecido un 2%. Además, hay que tener en cuenta que debido a la previsión del tiempo muchos se han decantado por las estaciones de esquí y otros, después del invierno tan duro que hemos tenido en el Norte, han buscado el ansiado sol y playa que nosotros no ofrecíamos.

Las cifras de la oficina de Turismo 6. 076 Visitantes han pasado por la Oficina de Turismo de Vitoria durante esta Semana Santa. 6% Más que durante el mismo periodo de 2017 y un 13% más que durante la Semana Santa de 2016. Visitantes nacionales. Los vascos continúan a la cabeza (19%) seguidos de catalanes, madrileños, castellano y leoneses, gallegos y valencianos. Extranjeros. Han supuesto algo más del 5% y llegan en su mayoría de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Valoración. El Ayuntamiento puso en valor ayer la apuesta de muchos locales por abrir estos días.

-Entonces, en cuanto a ocupación hotelera ¿se ha dado un paso atrás respecto a 2017?

-Es cierto que el año pasado la Semana Santa fue excepcional, con un tiempo muy bueno. Pero hay que recordar también que se disputó un partido entre el Alavés y el Villareal durante el lunes de Pascua y eso hizo que muchos aficionados se quedaran un día más. Entonces se alcanzó un 90% de ocupación hotelera y este año ha caído hasta el 65% en el caso de algunos hoteles. En resumen, esta Semana Santa muestra una buena nota pero se sigue trabajando conjuntamente a nivel interinstitucional y con los hoteles para que las pernoctaciones aumenten.

-El aumento de las pernoctaciones sigue siendo uno de los objetivos principales en materia de turismo. ¿Se notan los esfuerzos en este aspecto?

-He podido hablar con algunos hoteles de Vitoria que me dicen que se ha llegado a una media de dos noches, y eso es una buena señal a falta de cifras definitivas. Por otro lado, en Rioja Alavesa me comentaban que este año han tenido un índice de ocupación maravilloso y que algunas bodegas han duplicado e incluso triplicado las visitas, en Laguardia no se podía ni aparcar... Esto significa que se ha transferido el flujo de visitantes y que gracias a las recomendaciones que se realizan desde los hoteles y las oficinas de turismo, se acercan a descubrir otros recursos más allá de los del lugar en el que se alojan.

-¿Cuál es el perfil del turista que nos visita durante estas fechas?

-Es un turista nacional, sobre todo catalanes, madrileños, castellano y leoneses y valencianos. Es además un turista cosmopolita, interesado por la enogastronomía y por el patrimonio. También durante la Semana Santa tienen mucha importancia el turismo familiar y el de naturaleza, dos perfiles que suelen ir muy vinculados. Y aunque los españoles son mayoría aplastante, este año se ha notado un aumento de italianos y alemanes gracias a los vuelos de Foronda.

-Las cofradías de Vitoria y otros agentes han hecho este año un esfuerzo por dar lustre a nuestra Semana Santa. ¿Se ha logrado atraer un turismo religioso?

-Estamos viendo cómo se actúa en otras ciudades en las que el turismo religioso está más arraigado, pero sí que notamos cómo gracias al Camino de Santiago y al Camino Ignaciano el turismo religioso es bastante potente. A través de ambas propuestas trabajamos para activar este tipo de turismo no sólo en Semana Santa sino durante otras épocas del año. No contemplamos el perfil religioso como primer objetivo pero para nada lo dejamos de lado.

Museos cerrados

-¿Considera una buena cifra los 133 locales hosteleros y comercios asociados a Gasteiz On que han decidido abrir durante las jornadas festivas?

-Creo que cuanto mayor sea la demanda, mayor será el número de hosteleros y comerciantes que abrirán en el futuro. Todos los bares y restaurantes con los que he hablado me confirman que han trabajado muy bien y que estaban encantados de haber abierto ya que han llenado. En Rioja Alavesa la situación ha sido la misma.

-En cambio, los museos de titularidad foral como el de Bellas Artes o el Bibat han abierto solo en horario de mañana. ¿Qué le parece esta decisión?

-Tenemos una red de museos forales absolutamente brillante y que tenemos que poner en valor en los momentos que toca, como es Semana Santa. No conozco las circunstancias exactas por las que han permanecido cerrados a las tardes, pero creo que debemos enseñar nuestra oferta, no cerrarla.

-Con los datos que ya tienen sobre la mesa, ¿qué previsión hacen de cara al verano?

-Contamos con que va a ser similar al del 2017 con un incremento de visitantes, pero sobre todo con mayor movilidad por el territorio, que es lo que nos interesa. No queremos que el turista que venga se concentre en las tres capitales.

-La descentralización como línea de trabajo a seguir.

-Eso es. Tenemos recursos como la ruta GR38, el Camino Ignaciano, la red de itinerarios verdes, el vasconavarro, Rioja Alavesa... y lo único que tenemos que hacer es ponerlos en conocimiento del público.