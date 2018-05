El sector audiovisual critica que sólo el 6% de las subvenciones del Gobierno vasco llega a Álava Momento del rodaje de 'Errementari', uno de los proyectos más ambiciosos que ha alumbrado la industria alavesa. / Igor Aizpuru «Si fuera por Lakua, esto estaría muerto», denuncia la asociación Apika, que aglutina a 31 productoras del territorio JORGE BARBÓ Lunes, 21 mayo 2018, 17:47

Le llaman 'cliffhanger' -que más o menos se podría traducir con un gráfico 'al borde del acantilado'- a ese recurso que sirve para mantener la intriga y, por tanto, la atención del espectador hasta el final. Así, en un eterno suspense, vive el sector del audiovisual alavés debido a la «alarmante falta de apoyo del Gobierno vasco en comparación con los otros territorios». Y sus profesionales ya se han hartado. La directora Maite Ruiz de Austri y el productor Fernando López Castillo se han puesto detrás de la cámara de Apika, la asociación que aspira a rescatar del ostracismo al audiovisual alavés y que ha conseguido reunir en bloque a 31 productoras de la provincia. Los profesionales comparten un funesto diagnóstico: «Si fuera por el Gobierno vasco, esto estaría muerto». Pero ellos no se resignan a que la falta de ayudas públicas termine de enterrar al sector.

Más allá de la percepción de los profesionales alaveses, las cifras resultan reveladoras. Según datos que manejan, de los 19,9 millones de euros que el Gobierno vasco destina a subvenciones al audiovisual, sólo 1,2 recaen en las productoras alavesas. Es tan sólo el 6% de un goloso pastel cuya ración más generosa se sirve en Gipuzkoa, a cuyas producciones se destinan 10,9 millones de euros. La cifra supone más de la mitad -el 55%- de los recursos disponibles para ayudas, muy lejos también de los 5,6 (el 28%) que se invierten en Bizkaia.

«Aquí se dejó morir al Centro de Nuevas tecnologías y en Donostia se invirtió en el Polo de Innovación» Fernando López Castillo

El evidente desequilibrio que se produce entre las tres provincias vascas tiene un impacto directo a la hora de que los proyectos puedan recibir luz verde cuando optan a una de las ayudas a la creación, desarrollo y producción que concede la viceconsejería de Cultura del Gobierno vasco. En este sentido, los profesionales de Apika han contabilizado el total de propuestas aceptadas y rechazadas en la última década. Entre 2006 y 2017, las productoras alavesas registraron 115 producciones. El 78% fracasaron. Sólo 25 (21,7% del total) lograron el visto bueno de Cultura para recibir una subvención. La cifra está lejos, muy lejos, de las 190 (el 41% de las presentadas) cintas guipuzcoanas que obtuvieron el respaldo de Lakua o las 141 (el 31%) concedidas a empresas vizcaínas.

A pesar de la falta de apoyo del Gobierno autonómico, el sector en Álava sigue tirando del carro y logra levantar proyectos «a contracorriente». Sin ir más lejos, los profesionales locales han alumbrado esta temporada tres largometrajes de ficción: el ya estrenado 'Errementari', de Paul Urkijo; 'Vitoria, 3 de mayo' y el thriller 'Plan de Fuga', de Iñaki Dorronsoro y con un reparto que incluye a 'celebrities' del cine patrio como Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Alba Galocha. También se han estrenado siete documentales y cinco cortometrajes, lo que, a juicio de los representantes de Apika, «demuestra que aquí hay tanto talento o más que en el resto de los territorios». «Pero el esfuerzo no sólo puede recaer en las productoras», evidencia Maite Ruiz de Austri.

«No llega dinero público»

Para los respresentantes del sector, «es evidente que el Gobierno vasco no nos dedica el dinero público que merecemos, cuando tendría que llegar, al menos, lo que nos corresponde por porcentaje de población». «En San Sebastián se hizo una inversión millonaria en el PIA (Polo de Innovación Audiovisual y Contenidos Digitales) cuando aquí se dejó morir el CINT (Centro Municipal de Investigación y Nuevas Tecnologías), del que salieron directores como Juanma Bajo Ulloa, Iñaki Dorronsoro y cientos de profesionales que están trabajando por todo el mundo porque aquí no han encontrado oportunidades», ilustra el que fuera el productor Fernando López Castillo, que fue director de aquel puntero laboratorio audiovisual de Vitoria.

«No tenemos ni una pantalla de proyección profesional» Maite Ruiz de Austri

«Entre el 89 y el 97, cuando funcionó, fue el centro de enseñanza más importante del Estado», destaca López Castillo, cuyo nombre apareció, bien destacado, en los títulos de crédito de cintas como 'El ojo del fotógrafo' o 'Gran sol'. «Y, sin embargo, hubo una decisión, puramente política, para dar a Donosti infraestructura mientras que aquí, donde había gente con potencial para hacer cosas, donde se estaba formando a gente muy válida, se nos dejó fuera», destaca el cineasta, poniendo el dedo en la llaga sobre una percepción generalizada entre todos los agentes artísticos del territorio: «el Gobierno vasco no tiene ningún interés en invertir en la cultura alavesa».

«Ya no sólo es que no tengamos una absoluta carencia de infraestructuras, porque en Álava no tenemos ni una sola pantalla de exhibición profesional en condiciones al margen de los cines comerciales», denuncia Ruiz de Austri. «Pero es que, además, ni siquiera el Gobierno vasco nos reconoce como asociación. Para Cultura no somos un interlocutor válido y nos piden que nos integremos en la asociación guipuzcoana o en la vizcaína», desvela la directora y guionista. «¿Por qué si tenemos más de 30 productoras que trabajan, que estamos en activo, no se nos reconoce?», se pregunta, visiblemente indignada. La directora, como sus colegas de gremio, se ha hartado de vivir en un continuo 'cliffhanger'.