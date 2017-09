Santos Iñurrieta invita a disfrutar en Artium

Un universo de color y personajes muy particulares llega a Artium de la mano del pintor Santos Iñurrieta (Vitoria, 1950). El museo acoge hasta el próximo 7 de enero ‘Ke usted lo pase bien’, una exposición compuesta por 60 óleos de gran tamaño y 16 ‘gouaches’ creados por el pintor entre los años 2009 y 2017. La muestra contiene además cuatro cuadernos libres de artista con pequeños retales de tela impregnados de manchas de pintura que le han servido como base de sus dibujos.

Los datos Fechas. Del 16 de septiembre al 7 de enero en la sala Norte del Museo Artium. Obras. 60 óleos de gran tamaño, 16 'gouaches' y 4 cuadernos de artista creados entre 2009 y 2017. Catálogo. Próxima publicación con textos de Benito Herreruela y Francisco Javier San Martín. El autor. Santos Iñurrieta (Vitoria, 1950) formó parte de la vanguardia creativa de la ciudad en los años 70 y 80 del pasado siglo. Vive en Mallorca desde 1988.

En estos cuadros de llamativos colores, las referencias a la historia del arte se combinan con personajes de la cultura de masas y escenas intrascendentes de la vida cotidiana. Tan pronto aparecen ante los ojos del espectador autores como Dalí, Picasso, Hopper o Saint Phalle como figuras del cómic o del tarot. Animales como cocodrilos, serpientes, leones, peces o aves se mezclan con extraños seres que descansan reflexivos, comen, trabajan o realizan equilibrismos colgados boca abajo. En este abigarrado mundo de personajes también hay espacio para la cultura vasca representada, por ejemplo, en un pelotari que extrae su corazón.

«Son pinturas sin moraleja ni relato, que presentan situaciones que seducen y nos invitan a la especulación», define el artista. En definitiva, una fiel imagen de su galaxia creativa. Para el catedrático Francisco Javier San Martín, «no cabe duda de que Santos Iñurrieta quiere impresionar al espectador con el tamaño y el formato de sus cuadros, pero le invita también a acercarse a los detalles, pegar la nariz al lienzo como ante una pintura diminuta». Y es que en efecto, las piezas incitan a pasarse un buen rato observándolas para descubrir cada uno de los muchísimos pequeños detalles que las componen y que a primera vista podrían pasar tristemente desapercibidos.

Santos Iñurrieta, ante una de sus obras que se exponen en Artium. / Iosu Onandia

Influencia de Mallorca

Esta forma de pintar, alejada de sus inicios con predilección por el gris y la abstracción, es fruto de la experimentación pictórica y de un tránsito hacia lo kitsch e irreverente que ha dado forma a su lenguaje actual. Pero esta evolución no hubiera sido posible sin la luz del Mediterráneo, el mar que abraza Mallorca, la isla en la que reside desde hace 25 años. «La luz, desde luego, influye, de manera inconsciente se va metiendo en ti. Mallorca me ha potenciado el gusto por el color, me ha relajado el carácter y me ha hecho fijarme en unas bellezas que igual aquí no veía», confesaba Iñurrieta durante la presentación de la muestra, patrocinada por EL CORREO.

«Los artistas tenemos un ego grandísimo y es difícil unirse» Santos Iñurrieta desarrolló en su Vitoria natal una intensa actividad pictórica y exposiciones míticas hasta su traslado a Mallorca. Durante las décadas de los 70 y 80 participó de manera incansable en la renovación del lenguaje artístico promovido desde la Escuela Vasca y en concreto desde el grupo Orain. Pilar fundamental de la vanguardia alavesa, fue miembro del colectivo vitoriano ‘Klin’ y animador de la cultura del territorio antes de su plena efervescencia. Cuestionado sobre si en la actualidad podría volver a funcionar un grupo como ‘Klin’, el pintor aseguró que «siempre hay intentos porque la gente tiene ganas. Sin embargo, en Vitoria los artistas tenemos un ego grandísimo y es muy complicado unirse». Aun así, admitió que una conexión de estas características sería «ideal para lograr una armonía y compartir cosas entre los artistas jóvenes y los viejos», algo que ya se practica en varios puntos de Europa. A pesar de que lleva un cuarto de siglo afincado en la isla balear, confesaba sentirse «de viaje, aunque es un viaje que lleva durando 25 años». Muy informado de la actualidad de la capital alavesa, Iñurrieta subrayó que «echo de menos Vitoria todos los días».

Daniel Castillejo, comisario de la exposición, la definía como «un verdadero filón sobre el hedonismo de la pintura y el arte más lúdico». El director de Artium aprovechó para ensalzar la figura del protagonista y su «enorme capacidad creativa que no ha menguado con el paso de los años» y para recordar que él y su grupo «fueron los primeros modernos de Vitoria, que rompieron con todo el arte académico y la dinámica casposa que había».