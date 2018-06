Salud entre las rejas de la cárcel de Álava

«Están muy pendientes de mí; ahora son mi salvación»

«Hay pocas mujeres presas, pero llegan con una vulnerabilidad mucho mayor, con muchos problemas de salud, por las adicciones o por haberse visto obligadas a prostituirse», explica Asier López de Arcaute. M., de 43 años, de una de esas chicas presas, frágil, sin suerte en la vida. Convalece de una agresiva intervención quirúrgica por un cáncer causado por el papiloma humano. Apenas puede sentarse y necesita curas a diario. Cuenta que ingresó en la cárcel cuando había tocado fondo tras haber perdido primero a su padre, luego a su pareja y después su casa en un incendio. «Me escondí en la droga. Me vino bien venir aquí, porque no sabía salir de mi situación. En la calle no hubiese tenido estos cuidados. Están muy pendientes de mi, ahora son mi salvación».

I. tiene 50 años y es alto, muy alto. Entra y sale de Zaballa desde hace 21 años por delitos continuados de hurto y robo. Otra vez la droga. Ha llegado a vivir en una comunidad terapéutica, «pero me fue mal y he venido voluntariamente otra vez aquí». Es cabo de limpieza en la enfermería y organizar a otros compañeros con el trapo y el mocho le ayuda a sentirse mejor «a hacer algo».

Y., con 33 años, también busca la manera de reducir pena mediante la ayuda a terceros. Lleva dos años en la cálcel por amenazas y le quedan por delante al menos otros tres y medio, que espera poder acortar gracias a su trabajo como preso de apoyo «que no de confianza, que eso no nos gusta». Presta sus brazos y piernas a los reclusos que necesitan silla de ruedas para moverse, a los ancianos, a los recién operados, a los enfermos de corazón, a los mentales. «Estar aquí es muy duro y ayudar me hace sentirme útil, pero también estar trabajando con los médicos y enfermeras te prepara mentalmente, te da más ganas de recuperar tu vida».