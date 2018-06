El rock clásico de The Sheepdogs da inicio al Azkena Rock Festival

A The Sheepdogs les ha correspondido dar en la plaza de la Virgen Blanca el pistoletazo de salida al Azkena Rock Festival de 2018, pero perfectamente habría podido tratarse de un remoto Azkena de 1973 o 1974, porque el quinteto canadiense no incorpora a su fórmula ningún ingrediente posterior a esos años. Es como si las últimas cuatro décadas no hubiesen existido para ellos, aunque todos hayan nacido en ese periodo. Evidentemente, el festival vitoriano, siempre apegado a la tradición del rock, no es un sitio donde ese clasicismo extremo vaya a caer nada mal: el pistoletazo de marras, el 'big bang' de esta edición, ha sido el ataque a dos guitarras a su tema 'Who?', y en los rostros de muchos espectadores se ha dibujado ya una sonrisa que no iba a borrarse en todo el concierto.

Era la sonrisa del reconocimiento, tan importante en estos conciertos en la ciudad, que no solo permiten a los más impacientes administrarse una dosis de música en directo sin esperar a que llegue el festival propiamente dicho, sino que además trasladan a los aficionados a una sociedad alternativa y amigable, en la que basta girarse 80 o 90 grados para contemplar camisetas de bandas como Mudhoney, Ramones, Turbonegro, Led Zeppelin, The Cramps, Guadalupe Plata o The Queers. Puede parecer una tontería, pero para los roqueros, esa especie cuya media de edad se está volviendo inquietantemente alta, es un placer infrecuente compartir el espacio urbano con tantos especímenes afines, lo que en este entorno podríamos llamar 'gente normal' que comparte las mismas coordenadas y contraseñas culturales. El grupo canadiense no ha hecho más que reforzar esa sensación con su pinta radicalmente setentera: melenas (cuatro de cinco), sombreros y un guardarropa propio de algún telefilme americano de los 70, en el que el guitarrista Jimmy Bowskill (más bajito que los demás, con sombrero y bigotillo) interpretaría inevitablemente al sheriff. Lo único desconcertante era la bandera de Saskatchewan, su tierra, con un león, una flor y lo que parecían unas gavillas de cereal, pero seguramente resultaba más apropiada que una confederada.

Tras la blusera 'Who?', ha llegado 'I've Got A Hole Where My Heart Should Be', pegadizo tema de su último álbum que sirve como resumen idóneo del estilo de los Sheepdogs: armonías de dos guitarras en la línea de los Allman Brothers, armonías vocales a lo Crosby, Stills, Nash & Young (los cinco miembros del grupo cantan) y solos que a menudo tienen más importancia que el estribillo. La amalgama setentera puede modularse en distintos grados de dureza, que van desde el pulido rock de radiofórmula hasta los guitarrazos poderosos a lo Led Zeppelin (por ejemplo, en 'I'm Gonna Be Myself'). Pero la gran baza de la banda son sin duda las guitarras gemelas de Bowskill y del vocalista y líder Ewan Currie, con ese efecto que (como bien saben tantos grupos heavies) produce una grata embriaguez en el oyente: las dos líneas melódicas avanzan de manera paralela, discrepan de vez en cuando y se vuelven a encontrar: temas como 'Cool Down' o 'Southern Dreaming' han explotado ese juego con resultados excelentes y una entusiasta respuesta del público.

No ha faltado 'Up In Canada', su invitación a lo Lynyrd Skynyrd a visitar su país, ni tampoco la 'hora del trombón', es decir, el tema 'I Ain't Cool', en el que Ewan Currie se pasa a las teclas y su hermano Shamus toca el instrumento de viento: los Currie son hijos de un compositor clásico (clásico de verdad, de los de la música culta, aunque probablemente en algunas cosas será menos clásico que ellos) y han aprendido a tocar más o menos cualquier cosa. Ha sido un bienvenido paréntesis en un 'set' donde también ha destacado la atípica 'Feeling Good', donde a The Sheepdogs les sale una inesperada vena glam. El resto ha discurrido por los rigurosos cánones de estos sureños del norte, aunque los eruditos en músicas setenteras eran capaces de distinguir trazas de Little Feat (en 'Nobody') o de Grand Funk Railroad (en 'I Don't Know'). Como bis, han rendido tributo a sus modelos y han versionado el 'Ramblin' Man' de los Allman Brothers, en la que el sheriff Bowskill ha podido lucirse a gusto. El homenaje ha servido también para destacar una diferencia entre los canadienses y sus inspiradores: las canciones de The Sheepdogs son breves, de tres o cuatro minutos, como un recorte pop de aquellos largos desarrollos de sus maestros. Les han entrado veinte en una hora, cuando los Allman Brothers eran más bien de tocar una en veinte minutos. 'Ramblin' Man', de la que tantos espectadores se sabían la letra, ha servido como remate ideal del concierto y como prólogo perfecto del festival: muchos se marchaban de la plaza felices como niños, como si realmente hubiesen vuelto a aquellos 70 de su infancia.