Ribera Baja se lía con el polémico cambio de nombre sólo al euskera y prolonga el debate El Ayuntamiento de Ribera Baja, ubicado en Rivabellosa, donde se ha generado la polémica. / E. C. Tras dos horas, el pleno extraordinario acabó sin que llegaran a votarse las propuestas y el tema volverá a tratarse la sesión del 17 de mayo MARÍA JOSÉ PÉREZ Viernes, 27 abril 2018, 01:10

El polémico cambio de nombre de Ribera Baja/Erribera Beitia por la denominación sólo en euskera escribió ayer un nuevo capítulo que no sólo no será el último sino que parece el primero de un largo serial. La falta de acuerdo entre los grupos municipales (PNV, con 4 concejales; Independientes, con 3; y PP y PSE, con uno cada uno) provocó que el debate se cerrara, tras casi dos horas, sin que ni siquiera se votaran las propuestas de los partidos. La decisión sobre si se inicia o no un proceso para revocar la supresión de la denominación en castellano o se aborda otro tipo de tramitación quedó aplazada a la sesión plenaria ordinaria del 17 de mayo.

La alcaldesa, Miren Santamaría (PNV) propuso iniciar otro expediente para que el municipio pase a denominarse Erriberabeitia/ Ribera Baja. Es decir, que los jeltzales aceptarían recuperar el nombre en español, pero dando prioridad al euskérico. Advirtió, además, de la necesidad de comenzar desde cero porque «según el informe jurídico que presentó, no se puede ir contra el criterio de lo que el Ayuntamiento ha aprobado», explicó el concejal del PP, Julián López Escudero, que cree, sin embargo, que sí se podría.

El edil socialista defendió una revocación para conservar el nombre como antes, «y yo comparto esa opinión», añadió el popular. Mientras, los independientes «explicaron que no quieren que desaparezca Ribera Baja», pero sin concretar la fórmula para hacerlo. Ante estos planteamientos, López Escudero consideraba que podía votarse y que había acuerdo para que el municipio no viera variado su nombre.

Receso y aplazamiento

Tras un receso de cinco minutos, en el que el edil del PSE -que dio en su día con su voto la Alcaldía al PNV- se reunió con el equipo de Gobierno, la propuesta fue votar que se aplazara hasta el 17 de mayo. Todos los concejales, salvo el popular, lo respaldaron.

A partir del lunes, el PP buzoneará a los vecinos de la localidad un escrito de alegaciones en el que se expresa el desacuerdo con la eliminación del nombre castellano para que las remitan al Ayuntamiento. Esta es una de las acciones que los populares anunciaron que llevarían a cabo para tratar de evitar una modificación que fue ratificada por las Juntas Generales, pero que aún debe publicar el BOE para que sea oficialmente efectiva.