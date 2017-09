Reflejos de un «esfuerzo ímprobo»

Reflejar el esfuerzo de las personas con diversidad funcional para salvar barreras a diario, en todo el mundo. La Sala Araba de la Fundación Vital acoge desde hace unos días la muestra resultante del XVI Concurso Fotográfico que organiza la ONCE Euskadi en colaboración con varias instituciones vascas. Bajo el título 'Un mundo para todos, superación de las discapacidades', hasta el 25 de septiembre se podrá ver una selección de alrededor de medio centenar de imágenes que hablan de esfuerzo y superación.

Al concurso de la ONCE, que publicará las bases para la siguiente convocatoria en octubre, concurrieron en total 1.236 fotografías, llegadas desde 49 países de la mano de un total de 421 participantes, 16 de ellos vascos. El primer premio recayó en Thu Thi Pham, de Hanoi, por una fotografía en blanco y negro en la que se ve a dos niños jugando y en primer plano las prótesis de otro menor. Titulada 'Sequel Dioxin', la obra denuncia los efectos de la dioxina del Agente Naranja, uno de los herbicidas tóxicos utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam, por la que centenares de miles de niños nacieron con malformaciones congénitas. El segundo premio fue para el colombiano Andrés Millán por 'Invisibles' y el tercero para el catalán Jordi Ventura por 'Miradas'.

La diversidad de orígenes de los premiados en 'Un mundo para todos, superación de las discapacidades' es el resultado de una década de evolución hacia la internacionalidad del concurso. Y es que, aunque naciera en el seno de ONCE Euskadi en 2001, dos años más tarde, se decidió abrir las puertas a la participación a nivel europeo. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando el certamen se abrió definitivamente al ámbito mundial gracias al apoyo de la Federación Internacional del Arte Fotográfico (FIAP).

Crítica y denuncia

La inauguración de la exposición corrió el pasado 4 de septiembre a cargo del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi, Javier Domínguez, quien recordó las dificultades que deben afrontar las personas con diversidad funcional: «Seguimos encontrándonos con barreras en nuestro quehacer diario, tenemos que hacer esfuerzos ímprobos de superación para realizar actividades con cierta normalidad», afirmó, antes de recordar que aunque la muestra fotográfica pone el foco en la superación, desde la ONCE tampoco quiere obviar «la crítica, la denuncia», precisamente para que no sean siempre las personas con discapacidad quienes tengan que hacer ese sobreesfuerzo. «La sociedad debe ir avanzando para que nosotros podamos ejercer nuestra plena ciudadanía en igualdad de derechos», recalcó Domínguez.