El fin de las rebajas tradicionales Las grandes cadenas aplican descuentos de todo tipo aunque la mayoría se decantan por el 50%. Las grandes cadenas no esperan al 7 de enero para lanzar descuentos y el pequeño comercio se debate entre unirse a la tendencia o aguantar SARA LÓPEZ DE PARIZA Domingo, 7 enero 2018, 00:20

Descuentos, rebajas o con el término inglés ‘sale’. Las grandes cadenas ya anuncian en el centro de Vitoria a través de llamativos carteles una campaña de rebajas que desde su flexibilización no obliga a las marcas a esperar a una fecha concreta para lanzar estas promociones. Tezenis, Springfield, Bimba y Lola, Ulanka, New Yorker, Adolfo Domínguez, Kiko o Sephora reflejan en sus escaparates importantes ofertas en su mayoría del 50% pero que en algunos casos alcanzan hasta el 70%.

Un paseo por las principales arterias comerciales de la capital alavesa demuestra que son muy pocos los gigantes de la moda que aguantan hasta el día 7 de enero, este año el 8, para dar el tradicional pistoletazo de salida. En el caso del pequeño comercio, la mayoría se resiste a adelantar las rebajas pero hay quienes han decidido acoplarse a esta tendencia al alza. Desde la tienda de moda femenina Saint Tropez en la calle Fueros, Eva Ortiz de Zárate lamenta que «esta dinámica de promociones constantes es muy complicada y un arma de doble filo tanto para el comerciante como para el consumidor, que muchas veces no sabe el valor real de las prendas».

Sin embargo, su escaparate anunciaba ayer en letras blancas descuentos de hasta un 40% en prendas seleccionadas porque «cuando ves que los grandes empiezan con las rebajas te tienes que sumar al carro, nos tenemos que repartir el pastel entre todos». En cualquier caso, ella destaca que jamás rebaja las prendas de mayor calidad más de un 10% ya que «los clientes que quieren un buen producto lo compran esté rebajado o no». «El pequeño comercio no puede jugar con descuentos tan agresivos ya que el margen de beneficio es mucho menor», añade.

«Terminas regalando»

Una reciente encuesta elaborada por la asociación de comerciantes Gasteiz On revela que «más de la mitad» de sus asociados esperará al lunes para iniciar la campaña de rebajas. Las cifras apuntan que «los descuentos oscilarán entre un 10% y un 30% en el 80% de establecimientos, mientras que el 20% restante alcanzará bonificaciones de hasta el 50% en el primer día de este periodo especial». Los encuestados manifestaron una actitud positiva al asegurar que «la perspectiva ante las próximas semanas es francamente esperanzadora».

En el centro comercial Dendaraba, la tienda de ropa Colores luce ya en su exterior dos burros con prendas que comunican descuentos del 50%. «Antes, en esta época existía el ‘boom’ de antes de Reyes y el ‘boom’ de las rebajas, pero eso ya ha quedado atrás. Ahora, la gente entra en la tienda preguntando si tienes descuentos cualquier mes del año», cuenta Elena Argote, con más de veinte años de experiencia en el sector. «Al final, terminas regalando las prendas pero el cliente ya no se fía de si de verdad es una oferta o no porque las ven todo el año», agrega.

Esta veterana vendedora se presenta reacia a adelantar el periodo de descuentos. «Hasta el día 7 no coloco el cartel de rebajas para mantener el sentido de éstas. Sin embargo, es muy difícil no ofrecer algún descuento porque estamos compitiendo con grandes marcas en las que esto es lo habitual», asume. Elena lamenta además que este invierno «las ventas no han subido a pesar de la recuperación económica que nos están vendiendo» y que el pequeño comercio «tiende a desaparecer» asfixiado por las multinacionales textiles.