De los creadores de ‘Masterplan Centro’ llegó ayer a nuestros auditorios ‘Estrategia 2025’. Por la sinopsis de la película, una superproducción esperanzadora y con final feliz. Al frente del reparto Gorka Urtaran, el hombre que hace unos meses interpretó el florecimiento del Ensanche. Las mentes calenturientas sospecharán de la presentación de la cinta a año y medio de las elecciones municipales. Algo así como esto tendréis si me votáis en mayo de 2019. Hay que ser retorcidos para cavilar de tal manera, pero el espíritu de Maquiavelo anida en las almas de unos residentes probablemente indignos de la ciudad que habitan.

Después de escuchar al alcalde ansiaba uno morar en la Arcadia feliz. Le invadían las ganas de empadronarse en ella y a punto estuve de solicitar los papeles hasta que mi compañero de al lado, periodista cabal donde los haya, me devolvió a la realidad. Quiero vivir en Vitoria, musitaba entre dientes con la alegría visionaria pintada en la cara. Pero si ese anhelo lo tienes cumplido, vino a responderme el colega. Cierto. Y además en uno de los barrios ‘de oro’, que ya de pedir tiremos de orgullo por elevación.

No me detengo a desmenuzar la noticia, que nadie mejor para ello que el susodicho aliado de mesa. Según el regidor partimos de bases sólidas y nuestro límite ronda el cielo. Somos el compendio de lo mejor de cada casa, traducido en ciudades, de acuerdo con el discurso de Urtaran. Y al escuchar sus palabras revalidé mi tesis sobre nuestra falta de autoestima. Falta a la verdad quien no se fija en Vitoria como referencia verde, social, cultural y deportiva. Oí alusiones a Oslo, Copenhague, Hamburgo y Atenas. Cuando el alcalde culminó su animoso alegato llegó el momento de votar con mando a distancia. Envuelto en el entusiasmo me dejé llevar por la blancura inmaculada de las preguntas. Sólo faltó la de si queríamos ser rubios de 1,90. Apreté el ‘bai’, por supuesto, y el escrutinio reveló un 10% de respuestas adversas. No pararé hasta encontrar a la disidencia.