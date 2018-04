El PP se queda solo en las Juntas de Álava, que reclaman el fin de la dispersión de los presos de ETA Ana Morales, portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava. / Blanca Castillo Todos los grupos políticos, salvo los populares, han respaldado una moción impulsada por el Foro Social ELCORREO.COM Miércoles, 18 abril 2018, 13:05

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este miércoles, con los votos de todos los partidos excepto el PP, una moción en la que se reclama el fin de la dispersión de los presos de ETA. La moción, presentada en el pleno de la Cámara provincial por el Foro Social, y suscrita por EH Bildu y Podemos, ha sido apoyada por el PNV y el PSE-EE. En ella, se solicita «una nueva política penitenciaria que evite el cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar» de los reclusos para facilitar las relaciones con sus familiares e hijos.

El texto aprobado destaca que así lo establecen los principios de reinserción y resocialización de la Ley General Penitenciaria y subraya la necesidad de acabar con este alejamiento en «el nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA».

La juntera de EH Bildu Lorena López de Lacalle ha reclamado que se ponga fin a esa «política de venganza», contraria al derecho internacional que aplica el Estado al colectivo de presos de ETA. En este sentido, ha recordado que, en la actualidad, hay 285 reclusos de la organización terrorista, 278 de ellos en cárceles fuera del País Vasco y Navarra, y 23 gravemente enfermos, y ha solicitado «dar pasos para la construcción de la paz, lejos del revanchismo».

Por su parte, la portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha explicado la oposición de su formación a esta iniciativa ya que su partido considera que no se puede acercar al País Vasco a los presos de ETA sin que pidan perdón por los crímenes cometidos. «No nos vamos a conformar con este nuevo tiempo», ha dicho Morales, quien ha advertido de que el PP no va a «bajar la guardia» y no va a permitir que a los presos de ETA les salga «gratis» el acercamiento al País Vasco que solicitan.

Representantes del Foro Social, de Sare y de Etxerat han asistido al pleno de las Juntas Generales en el que se ha aprobado esta moción, similar a las que también han salido adelante en las cámaras provinciales de Gipuzkoa y Bizkaia, así como en los parlamentos autonómicos vasco y navarro.