Querejeta: «¿Mi próximo sueño? Ganar la Euroliga que es el único título que nos falta» Josean Querejeta con el premio al Alavés del Mes, en la redacción de EL CORREO. / IOSU ONANDIA Alavés del Mes El presidente de Saski Baskonia no oculta su ilusión ante la Final Four de Vitoria: «Espero que sea una de las mejores que se ha disputado» SERGIO EGUÍA Domingo, 1 julio 2018, 02:00

Orgullo de ciudad y envidia de vecinos y rivales. José Antonio Querejeta (Lazkao, 1957) es el Alavés del Mes de mayo y podría ser el de la década. Los 30 exitosos años que lleva al frente del Baskonia son razón más que suficiente para concederle cualquier galardón. Pero tenía que ser el de un mes de mayo, el mes en el que se juega la Final Four de la Euroliga, que gracias, en buena parte, a sus esfuerzos acogerá Vitoria en 2019. «Es el evento más importante que se ha celebrado en la ciudad», recuerda con satisfacción al recoger el galardón de EL CORREO. «Vamos a vivir todo el año el ambiente de la final ya que habrá muchas actividades previas y espero que en mayo sea una de las mejores Final Four que se ha disputado».

- El Buesa vivirá la final que merece. ¿Cuándo comenzó a soñar con este logro?

- Hace 18 años. Teníamos la Final Four de 2000. Entonces llegó la excisión entre Fiba y Euroliga y nos la quitaron. Desde entonces he insistido en poder traer el evento a Vitoria. Sabía que en algún momento habría un hueco. Hablaba con Jordi (Bertomeu) para ver cuándo. Hace unos cinco meses supe que teníamos muchas posibilidades. Se lo comuniqué a las instituciones y nos pusimos en ello con mucha discreción. Es un éxito de la ciudad.

- En Vitoria se tiende a personalizar en usted los éxitos deportivos, también los fracasos.

- Estoy acostumbrado. Llevo 30 años como presidente del Baskonia. Y ahora también estoy en el Alavés. Estar en el foco es parte del trabajo. Y hay que entender que siempre habrá problemas. Lo importante es que los momentos buenos sean superiores a los malos. No es fácil. Nos enfrentamos a equipos de mucho nivel. Tiene mucho mérito que una ciudad pequeña pueda competir desde circunstancias económicas inferiores.

Las frases Sobre el Alavés «Quiero subir un peldaño cada año y aspirar a más que estar en Primera» Vitoria «Ésta no es una ciudad fácil. Alrededor veo que los proyectos de ciudad salen con más facilidad»

- ¿Han sido más los buenos momentos que los malos?

- Muchos más. Pero los buenos pasan muy rápido y los malos parece que tienen mayor efecto. Además, en el deporte no solo es cuestión de gestionar bien o mal, que por supuesto lo es, pero hay circunstancias alrededor que no manejas ni puedes dominar y que alteran los proyectos. Las lesiones, por ejemplo.

- Pedro Martínez habló mucho este curso de que lo importante no es ganar sino dar el máximo.

- Y a mí me lo habréis oído en muchas ocasiones. Claro que ganar es lo más importante, porque es lo que queda. Y evidentemente quiero títulos, pero sobretodo busco que los equipos compitan al máximo. Cuando compites al máximo los resultados llegan.

- ¿Es eso el carácter Baskonia?

- Quizá. Nosotros tenemos que poner todos los medios para que los jugadores, desde la base, tengan asumidos estos criterios. Nosotros competimos siempre al máximo. Somos un equipo exigente, pero también ponemos a disposición del deportista todos los medios que necesita para el éxito.

- ¿Hay presión añadida por ser la Final Four en Vitoria?

- Siempre salimos a competir. Que sea en Vitoria nos ilusiona, pero luchamos todos los años. Hemos jugado dos finales, cinco Final Four. Ahora hay equipos que triplican nuestro presupuesto. Son conocidos Fenerbahce, CSKA, Madrid, Barça, Khimki... El Efes está haciendo un esfuerzo muy grande. No es fácil competir con ellos, pero intentaremos estar lo más cerca posible de esta Final Four.

- ¿Y a nivel organizativo?

- Estamos acostumbrados. Hemos tenido Copas del Rey, Eurocup... Ésta es especial por cómo se ve en el mundo. Es el evento más importante de la historia de Vitoria.

- ¿Cuál es su próximo sueño?

- ¿En el baloncesto? Ganar la Euroliga. Es el único título que nos falta. Con el Alavés, seguir trabajando consolidar lo proyectos.

- ¿Progresa adecuadamente?

- Vamos por buen camino. El año pasado el inicio fue duro, pero el Glorioso acabó donde debía. Me gustaría subir un peldaño cada año. Teniendo jugadores de proyección, que es patrimonio para del club. Cuando llegamos no había nada. Ahora hay que consolidarse y después aspirar a algo más que estar en Primera.

-¿Se presentaría a alcalde?

-Ja ja ja. No me tienta la política. Cada uno tiene que estar donde se siente útil. En la gestión deportiva estoy cómodo. Sigo la actualidad política, pero no tengo interés personal en ella. Además, ésta no es una ciudad fácil. Veo alrededor que los proyectos de ciudad salen con más facilidad. En especial las inversiones que tienen mucho retorno. Por otro lado, la ciudadanía se vuelca con sus equipos. Es increíble lo que se vive en 'Mendi' o en el Buesa. Solo podremos mantenerlo en la medida en que todos rememos en la misma dirección. Si alguien se baja del barco... Somos 240.000 habitantes compitiendo con ciudades enormes y con otros medios económicos.