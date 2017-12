Los principales comercios de Vitoria mantendrán su cierre el domingo a pesar de ser Nochebuena Los puestos de Abastos permanecerán cerrados en Nochebuena / Iosu Onandia Ni la plaza de Abastos, ni las grandes cadenas ni tampoco la gran mayoría de tiendas de ropa o alimentación levantarán la persiana JUAN CARLOS BERDONCES Lunes, 18 diciembre 2017, 07:53

El 24 de diciembre, Nochebuena, es habitualmente una jornada de trajín urbano, de idas y venidas para las compras de última hora, bien para la cena de ese día o la comida de Navidad bien para ayudar a Olentzero a encontrar los regalos que se han hecho esperar más de lo previsto. Sin embargo, no sucederá lo mismo en esta ocasión en Vitoria. Las calles de la capital alavesa registrarán menos bullicio que otras veces en esta fecha señalada porque la práctica totalidad del sector, tanto grandes cadenas y centros comerciales como establecimientos de menor tamaño, no levantará la persiana ese día.

Habrá que adelantar las compras navideñas a las jornadas previas o al sábado por la mañana, como último recurso, en muchos casos. Porque la tarde previa a Nochebuena, por ejemplo, las carnicerías, pescaderías y puestos de frutas y verduras de la plaza de Abastos tampoco estarán abiertos al público, como cualquier otro sábado del año. «Se va a mantener el horario habitual de ocho de la mañana a tres de la tarde el sábado y al día siguiente, el domingo, los puestos también estarán cerrados», aseguran desde el mercado. Los establecimientos «no han visto la necesidad de abrir más de lo normal porque no nos lo han pedido», añade el gerente de la plaza, Eloy López de Foronda.

En este ámbito de la alimentación, salvo contadas excepciones -más allá de panaderías o pastelerías que ya abren siempre los domingos por la mañana- los vitorianos y quienes vengan a la ciudad a pasar la Nochebuena se encontrarán las tiendas cerradas. «Sí sabemos que Quesos Sasamón, en la calle Coronación, va a abrir este próximo domingo», detalla Edurne Parro, directora gerente de la asociación de empresarios de comercio y servicios de Álava (AEnkomer).

También lo hará Frutas Uriarte, en la Avenida de Gasteiz, tanto el 24 como el 31 de diciembre. «Son buenas fechas», reconoce Aitor Uriarte, más allá de que él abra habitualmente los domingos. Centrado en estas dos fechas, considera que «el pequeño comercio tenemos una oportunidad porque las grandes cadenas no van a estar operativas y nosotros podemos dar ese servicio al cliente con nuestra cercanía y nuestro producto fresco. ¡Y también solucionar la papeleta a algún cliente que ese día se dé cuenta de que le falta algo importante!».

Ocho festivos por normativa

En cambio, los supermercados que tienen en Vitoria tanto Eroski como Mercadona, BM o El Corte Inglés no abrirán sus puertas ni en Nochebuena ni en Nochevieja, según han confirmado a este periódico portavoces oficiales de estas cadenas de distribución.

Tampoco Decathlon e Inditex levantarán sus persianas al público estos domingos, a pesar de que la normativa comercial del Gobierno vasco les permite operar ocho festivos al año. Mientras que en los principales centros comerciales como El Boulevard o Gorbeia únicamente los negocios de hostelería y restauración, al margen de los cines, estarán abiertos.

Incluso en el sector de las jugueterías tampoco apuestan mayoritariamente por funcionar este próximo domingo. Sí lo harán en Afede o en Elkar, en jornada de mañana, pero en cambio Toy Planet y Juguettos no tienen la previsión de abrir. «Estamos hablando de una fecha en la que habitualmente los comercios están cerrados por ser domingo. Aquí la tendencia no es la de abrir en esos días festivos, menos aún en Nochebuena», asegura Patricia García, gerente de Gasteiz On. A su juicio, «son jornadas para la conciliación familiar y si queremos que nuestros establecimientos transmitan esa cercanía, también conlleva respetar esos horarios. Además, la mentalidad de nuestros clientes en Vitoria también va en esa línea» de no abrir en domingos y festivos, dice.

La demanda del sector «tampoco está siendo la de estar funcionando el 24 de diciembre», añade Parro, que reconoce que los establecimientos adheridos a Aenkomer «van a optar en su gran mayoría por respetar el cierre en domingo». Aunque sí habrá excepciones «que ya nos han dicho que van a abrir como son dos tiendas de ropa, EzDakit en la calle Correría del Casco Medieval y Morant Ibáñez en Becerro de Bengoa», frente al edificio del Parlamento vasco.

Sergio Hernando, dueño de las tiendas de Udalaitz en Vitoria, tiene previsto levantar la persiana en la más céntrica de todas, la que posee en la Plaza de España. «Como estoy yo ahí, pues sí que abro, es lo que hago habitualmente en domingos y festivos», reconoce. De hecho, en el puente de diciembre trabajó en dos fechas en rojo en el calendario -miércoles 6 y viernes 8- «y no fue mal la cosa».

Las floristerías y tiendas de regalos y souvenirs como Nonbait -en la calle Mateo Moraza- o Guereñu -en el establecimiento de Cuchillería- serán otros comercios abiertos en Nochebuena.