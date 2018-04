Primeras víctimas en Vitoria después de 22 meses El crimen de la pequeña Alicia consternó a toda la ciudad. / Igor Aizpuru En el último asesinato anterior, en junio de 2016, Txema asesinó a una amiga, la descuartizó y la tiró al Zadorra MARÍA JOSÉ PÉREZ Viernes, 20 abril 2018, 13:38

Desde el 15 de junio de 2016, Vitoria no se había sobresaltado por un asesinato en la capital. Hasta esta mañana. En aquella fecha de hace 22 meses, Txema C., un hombre de 43 años acabó con la vida de su amiga Marga, de 60 años. Con una frialdad extrema, después de quitarle la vida, troceó el cadáver en ocho partes, lo introdujo en una maleta y lo tiró al río Zadorra. Hasta una semana después no se descubrió el asesinato, cuando un conocido acudió a comisaría tras encontrar restos de sangre y un fuerte olor en la vivienda del asesino, que reconoció ante la Ertzaintza cuando fue a detenerle que había matado a Marga, una amiga. Entre ellos no existía relación sentimental.

El anterior crimen relacionado con la violencia machista tuvo lugar hace más de dos años, el 25 de enero de 2016, cuando Daniel M. arrojó por la ventana de un domicilio de la calle Libertad a la pequeña Alicia, de sólo 17 meses, hija de una joven con la que mantenía una relación sentimental, a la que dejó malherida. La niña fue recogida aún con vida por los servicios sanitarios, pero poco después falleció.

El año anterior, el 2 de abril de 2015, una mujer de 29 años fue asesinada en la céntrica calle Ricardo Buesa de Vitoria, a manos de su marido, un hombre de 34 años, que tras cometer el crimen avisó por teléfono a sus familiares para que acudieran al domicilio porque «me llevan detenido».

Para encontrar dos muertos hay que remontarse al año 2013, al mes de mayo, en el mismo barrio en el que hoy se ha producido el doble asesinato, en concreto en la calle Voluntaria Entrega. El matrimonio formado por María Ángeles (53 años) y Agustín (61) apareció sin vida en su casa. Ella presentaba signos de estrangulamiento y él una herida de arma blanca en el pecho.