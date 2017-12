El primer whisky ‘single malt’ español será alavés José Luis Navarro, gerente de Basque Moonshiners, posa con sus vodkas Basmoon y Jackal. / Blanca Castillo Una destilería del territorio, que ya se ha abierto hueco elaborando vodka, da el salto al licor dorado SERGIO EGUÍA Domingo, 17 diciembre 2017, 00:18

Si eres de los que siguen su propio camino, es posible que termines transitando senderos que nadie ha pisado antes. Es lo que le sucede a Basque Moonshiners, la destilería de Vitoria que elabora el reputado vodka Basmoon, a partir de patata alavesa. Los licoreros de Fontecha están a punto de lanzar al mercado dos nuevos productos, ambos innovadores. En primavera llegará Pattar -un singular concepto a base de patata a medio camino entre el whisky y el vodka, pero que no es ni uno ni otro-; y para después del verano, el primer ‘Single Malt Whiskey’ elaborado en España. Es un proyecto que arrancó desde el mismo inicio de su aventura empresarial, en 2015, y que ya está casi listo para comercializarse, tras cumplir el mínimo obligado de tres años de barrica previos al embotellado que necesita un whisky (si es escocés) o whiskey (para irlandeses y americanos y preferida por los productores alaveses).

Y es que el mundo de los licores es bastante sencillo, pero está lleno de normas y detalles que diferencian el grano de la paja. Lo selecto de lo vulgar y lo que se puede hacer legalmente de lo que no. Así, un whisky tiene que estar elaborado con cebada malteada -la misma que se usa para hacer cerveza- y pasar un mínimo de dos destilaciones antes de ir a la madera. La tradición irlandesa es de doble destilación; la escocesa de triple. Cada maestrillo tiene su librillo.

Después, en las tinas pasará no menos de tres años. Estamos acostumbrados a los escoceses de 10, 12 y hasta 30 años de crianza. Entre los nuevos fabricantes, esa tradición está perdiendo fuerza. Primero porque no llevan tanto tiempo en activo, así que no pueden ofrecerlo. Solo las casas centenarias de las Highlands se pueden permitir el lujo de tener el producto bloqueado tres décadas para que alcance el punto exacto de envejecimiento. Segundo, porque ya han pillado a más de uno y de dos etiquetando con manga ancha. Digamos que si tienes 20 años no puedes llevar 15 con carné de conducir.

Hay que destacar, para evitar confusiones, que el vitoriano es el primer ‘single malt’ que se hace en España. Lo que no es igual a decir que es el primer whisky de malta. DYC, por ejemplo, hace años que produce un ‘pure malt’. La diferencia entre el ‘pure’ y el ‘single’ está en que en el segundo caso toda la producción tiene que realizarse en las mismas instalaciones (tal y como marca la ortodoxia británica) y en el primer caso se mezclan whiskies de malta de distintas procedencias. ¿Es eso un ‘blended’? No.

Barricas de Rioja y txakoli

Dentro de whisky hay dos grandes familias. Los ‘blended’ (los más baratos del supermercado) se hacen combinando varios whiskies: de grano, de malta (por qué no) y otros de relleno. Los de malta se hacen 100% con cebada malteada. Son más caros y tienen una calidad muy superior a sus hermanos mestizos. Los ‘single’ son una categoría especial dentro de los de malta.

En el caso de los Basque Moonshiners, la malta llega desde Navarra, desde las instalaciones de San Adrián, que es donde se maltea toda la cebada que se cosecha en Álava. «De todos modos, no usamos exclusivamente cebada certificada alavesa», aclara José Luis Navarro, gerente de la destilería vitoriana. «Necesitamos que tenga algo más de proteína para alcanzar el punto de alcohol deseado tras la fermentación».

La cocina de un licor es sencilla. La malta molida se cuece a baja temperatura para extraerle los azúcares y se pone a fermentar para conseguir el mosto que se usará en la destilación. En el caso del whisky, tras dos procesos completos se logra un líquido transparente de unos 87 grados de alcohol. «Para el vodka hay que alcanzar los 97». Se deja enfriar, se rebaja con agua purificada (carente de minerales) y se lleva a las barricas. Éstas pueden ser de bourbon, de Pedro Ximenez, de Rioja... «También vamos a hacer algunas experiencias con barricas de txakoli», adelanta Navarro. El tiempo hace el resto. La madera le da cuerpo y color. Los aromas ya están ahí, es el secreto de una buena destilación, y la crianza completa la magia.