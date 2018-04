¿Pretérito perfecto?

Ignoro si los abogados de las vanguardias escénicas me perdonarán que recurra a unos versos del siglo XV para retratar el estado del teatro en Vitoria. Pero es que según las opiniones recabadas por este periódico, los expertos desde épocas no tan remotas en la materia espiritual que supone representar sobre las tablas vienen a coincidir en que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso le brotó a Jorge Manrique del alma en pena cuando compuso su espléndida elegía con la que lloró la muerte de su padre. A partir del revuelo montado al conocerse los pobres festejos para conmemorar el siglo de vida del Principal, la concejala del ramo asegura que escucha las quejas después de manifestar su sorpresa inicial y quienes se mueven por aquí en torno a la ‘farándula’ se remiten a pretéritos dramáticos, si no perfectos, al menos más inquietos.

Según los agentes vinculados al teatro, y entendido el asunto desde un prisma médico, existe un diagnóstico preocupante que podría resumirse en pulso débil y visión reducida a tonos grisáceos. Algo así como esto no es lo que era, pese al reconocimiento general de que hay mimbres locales para armar un buen cesto. Dicen que para resolver un entuerto se requiere el reconocimiento previo de su existencia y unos cuantos pareceres abundan en que Vitoria acarrea un problema con la cultura por inanición. Pero la diferencia entre un especialista de buen ojo clínico y un sanitario capaz de curar enfermedades y lesiones se basa en acertar con el tratamiento.

Seguramente nos gustaría pensar que una vez localizada la infección, todos nos pondríamos de acuerdo en recetar el antibiótico oportuno. Y, sin embargo, no me acompaña el optimismo. La inercia política municipal tiende a enredar hasta las madejas más simples por afanes partidistas y dudo de que las distintas fuerzas alcancen pactos a medio y largo plazo. En cultura o en lo que sea. Y, además, resulta muy difícil programar a gusto de todos, salvo que se abra tanto el abanico como para satisfacer a mayorías silenciosas y minorías inmensas.