«Hay presión social para que tengas relaciones sexuales» Cinco jóvenes de 18 a 20 años hablan sobre la sexualidad. En casa, el tema sigue siendo tabú. En la calle, ellas continúan volviendo a casa con temor. ¿El sida?: «Se le ha perdido el miedo»

Relaciones con penetración o sin ella, su primera vez, la presión del grupo, las opciones sexuales, la pornografía, las prácticas extremas... Ángela, Claudia, Iván, Yadira e Iván hablan sobre todo esto en el debate sobre sexualidad que les propone EL CORREO. Dicen que los jóvenes se sienten abandonados a su suerte por sus padres y la escuela y buscan información en amigos y en asociaciones especializadas en abordar estos temas sin tapujos. De internet, no se fían.

Una encuesta del Gobierno dice que el 49% de los vascos de entre 14 y 19 años no ha tenido relaciones sexuales completas. ¿Qué creéis?

Todos: No les cuadra con lo que ven.

Gorka: No me lo creo (ríe). En mi zona el porcentaje debe ser mayor de un 90%.

Ángela: Me parece un porcentaje muy alto. Yo entre los que conozco son más los que sí que los que no.

¿Algunos pueden hacer creer que han perdido la virginidad por presión?

Claudia: Yo creo que sí, más aún con los jóvenes más cercanos a los 15 años. Hay un momento que este tema es como el boom.

Ángela: Sí hay un momento en que parece que ser virgen no se ve bien.

Gorka: El concepto de virginidad es muy diferente, no es lo mismo perderla entre chicos y chicas que entre chicos y chicos. ¿A qué le llamas perder la virginidad? Es relativo. Una relación sexual es que ya es un paso. Me da igual lo que hagas.

Ángela: Sí, no es sólo penetración.

Claudia: Es lo que hemos aprendido, pero eso para mí no es así.

Iván: Yo veo que entre amigos te lo cuentas todo y si ves que uno o dos ya lo han hecho, igual los demás ya por presión o por no quedarse atrás y no ser el raro dicen que también...

Estudia Bachillerato artístico. Quiere hacer Trabajo Social. Llegó desde Honduras con 7 años. Es voluntaria de Cruz Roja. Yadira Vinuesa (18 años)

¿Creéis en la primera vez romántica?

Yadira: No tiene por qué ser el amor de tu vida.

Ángela: Yo no.

Claudia: Por ser la primera vez no tiene que ser perfecto.

Gorka: Mientras no te arrepientas… porque es un concepto que luego se te queda grabado en la mente y te persigue.

Iván: Lo malo es que igual si tienes cierta presión por parte de tu grupo de amigos por lo que hemos hablado antes y lo haces con el primero que venga o de aquella manera, luego vienen los problemas.

¿El primer beso vuestro fue con alguien especial?

Todos: No.

Ángela: Un amor del momento, sin más.

Gorka: La situación.

Ángela y Claudia: Yo con 13 años.

Gorka: Yo con 16.

Iván: Yo no recuerdo la edad, pero bastante tarde.

Ángela: Nosotras igual tenemos un despertar sexual más rápido.

Estudia Informática en la UPV de Vitoria. Es de Getxo. Se mueve más por Bilbao. Pertenece a la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales Gehitu Araba. Gorka Pradas(19 años)

¿Son estables las relaciones a vuestra edad?

Todos: Nooooo, para nada, (ríen).

¿Consideráis que tenéis una buena educación sexual?

Iván: Ya no buena, es que no la hay. Desde las instituciones mandan gente al colegio. ¿De qué me sirve a mí que me venga al colegio un señor a explicar cómo se pone un condón? Eso lo sabes antes de que venga el tío y seguramente sepas más que él. Hay que tratar otras cuestiones y es importante que te hable como si fuese un amigo. Y sobre todo lo tienen que hacer los padres, cuanto antes, porque la curiosidad empieza cuando eres pequeño.

Claudia: No hay educación sexual ni por parte de los profesores ni por parte de los padres. Es un tema tabú. Es que no hablan ni de qué es un tampón o una compresa.

Yadira: Parece que la solución sea buscarlo en Google y ya.

Ángela: Tampoco tenemos ayuda en el tema emocional o si te sientes atraído por alguien…

¿Dónde os informáis?

Ángela: Tiramos de asociaciones. Estamos en un grupo feminista de Egibide y la chica que lo dirige nos manda información de charlas. Suelen ser de Alboan o Ai Laket.

Claudia: O tiras de internet. Hay gente que da un servicio bueno.

Yadira: Pero en internet no sabes de qué fiarte.

Iván: O distinguir la realidad de la ficción. Las asociaciones que vienen a clase te suelen dejar un correo pero igual vas antes al grupo de WhatsApp de los amigos y preguntas allí.

Gorka: Recomiendo ir a asociaciones como Gehitu o Sidálava. Yo fui en su día. Si no lo tienes claro te lo explican todo perfectamente.

Estudió ADE (Administración y Dirección de Empresas) en Vitoria. Vive y se mueve por Llodio. Iván Palomino (20 años)

¿Hay conciencia de los riesgos de las relaciones no protegidas?

Ángela: Cuando sales de fiesta no hay una conciencia de cuidarse.

Iván: Todavía hay gente que a esta edad hace el tonto por inconsciencia.

Claudia: Igual al momento tampoco lo piensan. Se ha perdido clarísimamente el miedo al sida.

¿Lleváis preservativos?

Gorka: Llevo cinco (ríe).

Yadira: Sí, pero a veces algunos salen con ellos y aún así no los utilizan.

Ángela: Y si por casualidad no tengo, es que en ese momento no....

Gorka: Yo en mi caso me niego. Si no llevamos encima, pues la relación se limita a cuatro cosas y ya.

¿Veis embarazos no deseados?

Ángela y Claudia: Una de nuestra clase lo tuvo con 16 años.

Yadira: En la mía con 14.

¿En vuestro entorno conocéis a alguien que practique el muelle o la ruleta, el chemsex o el stealthing?

Todos: ¿Pero esto qué es?

Claudia: ¿El muelle existe o es un bulo? A mí me suena lo de quitarse el condón a última hora (stealthing), pero no sé si pasa en la vida real.

Gorka: Sí que hay homosexuales que toman Popper, llevan un par de botecitos guardados. Lo inhalas y se supone que te da más euforia sexual.

Ha hecho bachillerato científico y participa en el grupo feminista de Egibide. Cursará Trabajo Social, especialidad en sexualidad. Claudia Rodríguez (18 años)

¿Habéis sufrido acoso sexual?

Gorka: Sí.

Ángela: Al volver a casa no, pero estar en una discoteca y que te toquen el culo sin que te conozcan, sí.

Claudia: Y tener que apartar a la gente y pedir ayuda.

Yadira: El 'no es no' todavía cuesta. Dices tres veces o más y aún así no te dejan en paz.

Claudia: Hemos conocido casos de denuncias. Es algo que existe. Y creo que hay que visibilizarlo. A una amiga le persiguió uno y además de robarle le dio una paliza. Yo llevo un spray encima, por lo que pueda pasar.

Ángela: Es muy triste tener que andar así con el spray y las llaves en la mano al volver de fiesta. Y el móvil encendido y la batería bien cargada.

Yadira: Todas las chicas vuelven con las llaves en la mano.

Acaba de terminar bachillerato científico en Egibide Jesús Obrero. Quiere estudiar sociología en las UPV(Leioa). Participa en el grupo feminista de Egibide. Ángela Sánchez(18 años)

¿Cómo habéis vivido la sentencia de 'La manada'?

Yadira: De forma muy personal. Tengo una amiga que lo ha estado pasando muy mal tras tener problemas con su novio y todo esto le ha removido. Ella denunció, a él lo han dejado libre y está ahora muy mal. No confía en la Justicia. Van muy lentos.

Claudia: Yo es que me río de confiar en esta Justicia. Esperábamos ese día una sentencia más dura, lo hablábamos por WhatsApp.

Iván: Falta un marco legal apropiado para estos casos.

Gorka: Y en el marco virtual, yo he llegado a encontrar sin buscarla la información filtrada de la víctima.

Claudia: El vídeo se filtró y fue de lo más buscado en las páginas porno. Y eso sí que es triste, no sólo hay un problema judicial, hay uno social.

¿Hay más permisividad con los desfases en días de fiesta?

Yadira: Hay más gente y más alcohol, viene gente de todas partes…

Iván: Es un poco diferente a salir otro sábado.

Ángela: A veces el mero hecho de ser simpática te puede llevar a…

En cifras

El 49 %de los jóvenes entre 14 y 19 años afirma no haber mantenido relaciones coitales, otro tanto dice que sí. Un 2% no sabe o no contesta. Los expertos lo atribuyen a que la edad de inicio comienza a los 15.

¿Qué tipo de pornografía consumís?

Claudia: Me gustaría que fuese una que no sea machista. Pero esto no ha cambiado. Yo antes la consumía, por curiosidad, pero dejé de hacerlo cuando me di cuenta de lo que me estaban enseñando…

Yadira: Cuando te haces mayor te das cuenta de que es un mundo que no es real.

Gorka: Hay algunos que se lo toman como tal y luego pasa lo que pasa.

¿La orientación sexual de cada persona puede cambiar?

Todos: Claro.

Ángela: Puedes experimentar, a lo mejor piensas que no, pero luego te gusta.

Gorka: La vida se basa en probar cosas nuevas, no puedes decir soy tal y me cierro en banda a otras cosas que me atraen. También se va superando que los bisexuales estén peor vistos que los homosexuales.

Ángela: Yo es que lo de la bisexualidad lo veo como algo tan normal.

Iván: Es algo normal para nuestra generación. Hay padres que intentan ser modernos y te dicen 'pero que no hay ningún problema con que lo seas, ¿eh?'. Pero claro ahí ya hay un cierto estigma.

Yadira: El año pasado pareció que hubiera un boom y que todo el mundo era bisexual. Se lo comenté a mi madre y ella dijo que eran modas.

Iván: Se va a llevar una sorpresa.

Gorka: Yo sigo teniendo que explicar una hora o media hora a la gente lo que es la bisexualidad, porque los mayores no saben lo que es.

¿En vuestras cuadrillas hay gente de otras culturas? ¿Notáis diferencias?

Yadira: En mi caso yo soy la única, todos son de aquí.

Gorka: Los únicos LGTB de otras culturas que conozco son latinoamericanos. Ni árabes ni chinos ni nada, debe de ser difícil para ellos.

Claudia: Yo también lo creo. Hace poco estuvimos en una charla y una chica árabe nos contó su experiencia. Ellos se enfrentan a más tabúes.

¿Habláis de sexo en la cuadrilla?

Claudia y Ángela: Sí, nos contamos todo, todo.

Yadira: Yo no tengo esa confianza.

Gorka: Hay grupos basados en la confianza y en la presión social en los que cada uno cuenta lo que quiere y eso da lugar a problemas.