Poetas vitorianos de acera y asfalto 01:43 De derecha a izquierda, La Omega, Kloy MC, Mikel L, Xabi Pombo, Fox y Vegas posan en una sala del Artium. / Igor Aizpuru Con el caso Valtonyc en la picota, ellos desafían a la autocensura y las modas con sus rimas enraizadas en la calle. La escena rap resiste en Vitoria JORGE BARBÓ Lunes, 28 mayo 2018, 00:13

Bases cadenciosas y versos que, a ratos, pesan como piedras y, otros, supuran pura rabia. Con el caso del rapero Valtonyc, fugado en Bélgica de la justicia española tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias y amenazas a la Corona, flotando en el ambiente y ahora que el festival Poetas en Mayo acaba de escribir sus últimos versos, EL CORREO reúne a media docena de rapsodas perfumados de brea y los cita en las salas del Artium para reflexionar sobre el género, la libertad de expresión y la situación de la creación local. Y allí, en las solemnes salas del sacrosanto templo de la cultura alavesa, sus rimas de acera y asfalto resuenan con ritmos profanos. Con el eco de la calle.

La Omega, Kloy MC, Vegas, Xabi Pombo, Mike L y Fox son una representación fiel de la actual escena del rap local, que conoció su época de relumbrón con las rimas de Kodigo Norte. Quizás fue el grupo más exitoso de todos cuantos ha alumbrado una ciudad que vive en una continua efervescencia y que, sin embargo, no termina de despegar en los circuitos profesionales. Los Kodigo consiguieron abrir una brecha por la que se han colado diferentes hornadas de la vieja y la nueva escuela. Pero ninguno ha conseguido reeditar su éxito. «En Vitoria, vivir del rap sólo lo han conseguido, y sólo durante un tiempo, ellos», admite Mikel Borrega, más conocido como Fox en el mundillo.

Curran de reponedores de esas máquinas de café de vending, de técnicos de laboratorio, de productores de sonido, de educadores, estudian a distancia... y su aspecto dista mucho, muchísimo, del arquetipo de aquellos raperos excesivos que reinaban con mucho oro y mucho bíceps en los videoclips de los 90. Es más, cualquiera diría que parecen empeñados en sacudirse aquella imagen del rapero bravucón, aquel que trataba de maquillar su rima vacía y facilona con brochazos de pura pose.

Kloy MC y La Omega. / Igor Aizpuru

«No estamos en el mejor momento, pero en Vitoria se sigue creando mucho rap y muy diverso en temas y en estilos», señala Saioa García, La Omega, una de las poquísimas mujeres de la ciudad dedicadas a un género tradicionalmente masculino. Y, sí, bastante machista. Aunque, eso, por fortuna, ha cambiado. En sus comprometídisimas letras ella habla de sororidad –con lo difícil que es rimar semejante palabro– y el sábado teloneó en la sala Jimmy Jazz a Arkano, un MC muy comprometido con la comunidad LGTB y cuyas rimas cerraron el festival Poetas en Mayo.

Precisamente esa fiesta sirvió para apoyar al rapero Valtonyc, sobre el que pesa una orden internacional de detención tras fugarse, supuestamente, a Bélgica para eludir su ingreso en prisión. La Audiencia Nacional le había condenado a tres años y medio de cárcel al entender que sus rimas «apoyan y alaban» a las bandas terroristas GRAPO y ETA, además de incurrir en un delito de injurias y amenazas a la Corona. «Matad a un puto Guardia Civil esta noche», llegó a decir en uno de sus últimos conciertos.

Y, claro, el tema, en el foco de la actualidad, enciende el debate. «A mí, ni Valtonyc ni Hasel (también condenado por sus flamígeras letras) me gustan, pero considero bochornoso que se condene a artistas», reflexiona Mikel Lancha, conocido como Mike L en la escena. «Aunque pueda ser político, el hip hop no debe ser la herramienta de ninguna ideología ni mucho menos de adoctrinamiento», abunda el joven. Con matices, todos coinciden al no compartir la «agresividad» del rapero fugado. También a la hora de señalar que «el arte y la cultura jamás deberían estar reñidos con la libertad de expresión».

«Todo esto que está ocurriendo es un insulto a la democracia», resume Xabi Pombo, por cuyo estudio, Anima, han pasado decenas de artistas del género. «Siempre que escribes puedes estar hiriendo sensibilidades, hoy en día hay colectivos que pueden ejercer una gran presión social y tienen la piel muy fina», reconoce el autor. «Pero es que, al final, mi música soy yo, un papel, un boli, un ritmo, y las palabras que me arranco del pecho para plasmarlas en mi obra. Y eso nunca debería poder ser condenado», remacha.

«Me autocensuro»

«Es cierto que hay una delgada línea roja que separa la libertad de expresión de la amenaza, pero condenar a alguien por unas canciones me parece una medida franquista», tercia el MC Kloy, nombre artístico de César Heras, que reconoce tener muy en cuenta las últimas decisiones judiciales a la hora de escribir sus letras. «Sí, ahora sí que me autocensuro con ciertas cosas, sobre todo cuando saco una letra con una gran carga política: antes consulto a un abogado», reconoce el artista.

«Eso es lo que quieren conseguir: callarnos la boca a los raperos y meternos miedo», interviene Fox, el más veterano de los artistas que intervienen en el encuentro. «Yo he nacido en democracia y nunca habría podido pensar que a alguien se le pudiera encarcelar por una canción», lamenta el MC, para el que resulta «muy llamativo» que se estén «centrando en encarcelar a raperos ahora, cuando hace unos años se hacían letras mucho más bestias y géneros, como el punk o el hard rock en los que se dicen barbaridades: sólo hay que ver las letras de Cicatriz», ilustra.

Vegas y Xabi Pombo. / Igor Aizpuru

A juicio de La Omega, en el fondo del asunto se encuentra la complicada relación de la creación cultural con las instituciones. «Cuando el arte está a disposición de lo que le gusta a los poderes no hay ningún problema, pero cuando se dicen cosas que molestan al 'statu quo', nos convertimos en delincuentes», reflexiona la artista, convencida de que en Euskadi hay una «tradición de un rap más político y comprometido, de izquierdas, que convive con una forma de entenderlo mucho más social».

Brecha generacional

Y entre ese rap político y social, se está haciendo hueco el trap, alejado de la nueva y la vieja escuela del género y que –salvo honrosas excepciones– toca temas antagónicos al compromiso social: drogas, mujeres y dineros copan sus rimas. «Es el género que está creciendo, sobre todo en barrios empobrecidos, de gente muy, muy joven, que no vienen de la cultura hip hop, pero lo han elegido como herramienta para expresar su día a día», apunta La Omega sobre una generación que tiene en la palma de la mano, que ya no se encuentran con la barrera de la discográfica, del estudio profesional, para hacer llegar al público su trabajo.

«Aunque se siguen juntando, ahora los chavales que buscan sobre todo alimentar su ego se graban con el móvil y suben sus vídeos a Youtube. Hacen un rap de retuit», resume Guillermo Vegas (MC Vegas), dejando ver una evidente brecha generacional en la escena. «Ahora ya no sueñan con ir a remasterizar a Nueva York o llegar a publicar en vinilo como hacíamos nosotros, muchos hoy incluso rechazan contratos de discográficas: con Youtube y las redes sociales, les sobra para conseguir lo que buscan, que es notoriedad», sostiene Mikel 'Fox'.

Mike L y Fox. / Igor Aizpuru

En la plaza de Los Fueros o en el Parque del Norte, chavalitos con gorras caladas y sudaderas de capucha afilan los espolones en esporádicas batallas de gallos, de rimas ágiles, entre el humo espeso de los canutos y la espuma de cerveza recalentada. Bares como el North Pole, el Genious, el Scratch o el Katanga, que servían de punto de encuentro para la escena, ya son historia.

Y es que la situación de la cultura rap en la capital vasca es fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de la escena musical: sobra talento, entusiasmo y ganas, pero faltan recursos. «En el mejor de los casos se pagan 150 euros por un bolo en un bar», reconoce Fox. Falta público. «Los que vamos a los bolos somos nosotros mismos, los de la propia escena, y eso es algo que tiene que cambiar», reconoce La Omega. Y, sin embargo, a pesar de todo, ellos siguen en la brecha, con sus rimas enraizadas en la calle: «Son versos de Vitoria/ mi ciudad/donde cada cual vive su realidad/a pesar del odio y la posverdad/rap es cultura/siempre en libertad». Yeah.