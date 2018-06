La plataforma 'Tranvía Sur No' vuelve a denunciar «ilegalidades» en las obras de ampliación Protesta y manifestacion de la Plataforma Tranvia Sur No. / Rafa Gutiérrez La concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo, defiende que el plan territorial ampara este proyecto mientras se modifica el PGOU SARA LÓPEZ DE PARIZA Lunes, 11 junio 2018, 14:24

El proyecto de ampliación del tranvía al Sur ha vuelto a provocar un duro enfrentamiento entre los miembros de la plataforma 'Tranvía Sur No', integrada en la asociación de vecinos Hegoaldekoak, y el Gobierno municipal. Integrantes de la asociación que se opone a la extensión del metro ligero a la zona del campus han acusado al Gabinete Urtaran de haber iniciado las obras antes de que se haya llevado a cabo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer y delimitar el sistema general tranviario, cometiendo así presuntas irregularidades.

«Sin que se haya aprobado la modificación de manera definitiva los trabajos de ampliación comenzaban el pasado 24 de enero. Además, se está incumpliendo la ordenanza municipal del arbolado y ya hemos perdido la cuenta de cuantos ejemplares se han talado», ha denunciado la portavoz de la plataforma vecinal, Begoña Seco, durante la comisión de Urbanismo. «Desde el primer momento hemos solicitado al Ayuntamiento que se nos aclarara la situación legal de las obras, es decir, que nos comunicaran cuál es la normativa que las está amparando. Y no hemos obtenido respuesta», añadía la portavoz para seguidamente lanzar la misma pregunta a la concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo. «Si se realizan obras de ampliación del tranvía que no están permitidas por el PGOU es una infracción urbanística», ha insistido.

La edil jeltzale ha recogido el guante asegurando que «en ningún caso» el desarrollo del tranvía puede supeditarse a la modificación del PGOU, la norma urbanística de mayor rango de la ciudad. Gonzalo ha aclarado que la modificación contempla las obras de ampliación que se están realizando y que de ninguna manera se han cometido irregularidades en todo el proceso. «En cualquier caso, la red ferroviaria de interés general ampara este proyecto de la misma forma que amparaba la materialización las líneas de ampliación a Abetxuko y a Ibaiondo, que hoy en día nadie cuestiona», ha subrayado la concejala de Urbanismo.

«Estamos ante una infraestructura ferroviaria y precisamente por eso el plan territorial sectorial está por encima del plan municipal», ha incidido Gonzalo durante una intervención en la que ha defendido constantemente la legalidad del proyecto y de los trabajos de ampliación.

Las explicaciones no han convencido a los miembros de la agrupación 'Tranvía Sur No', que se han mantenido en su rechazo al proyecto por diferentes motivos. «Estamos convencidos de que la ampliación del tranvía a la Universidad sigue siendo un despropósito desde el punto de vista de la sostenibilidad y del uso del espacio público porque es innecesario. Y además, es ilegal porque no hay normativa que lo avale», ha señalado Miguel Nogales, que ha acusado al Ayuntamiento de permitir obras que no están amparadas por ninguna normativa vigente.