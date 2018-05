El pianista James Rhodes «explora» Vitoria antes de su concierto en el Principal James Rhodes, junto a su piano. / E. C. «Me gusta este lugar», ha indicado el famoso músico tras callejear por la 'Green Capital', quien también ha dedicado el tiempo a «observar a la gente mientras tomo un cortado» RAMÓN ALBERTUS Jueves, 3 mayo 2018, 19:09

James Rhodes, el pianista de moda de la música clásica, actúa este viernes a las 20.30 horas en el Teatro Principal de Vitoria como cierre del 'XIII Ciclo de Grandes Conciertos'. Con sus gafas de pasta y pelo alborotado ha llegado este jueves a la capital alavesa y, por lo que parece, le ha convencido lo que ha visto. «I like this place (me gusta este lugar)», ha dejado escrito en sus redes sociales después de visitar la Catedral Santa María, el paseo de La Senda y la estatua de Wynton Marsalis, además de disfrutar de los pintxos.

«Voy comer, explorar la Catedral y observar a la gente mientras tomo un cortado», ha indicado el transgresor pianista, quien ha optado por visitar el templo a María Inmaculada y no el tradicional de Santa María.