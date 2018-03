Tom Petty, el artista que siempre quiso el Azkena Detalle del cartel para el concierto en homenaje a Tom Petty. / ARF El grupo Urge Overkill prepara un concierto exclusivo para el 23 de junio, donde se recordará la obra del artista fallecido en octubre NATXO ARTUNDO Martes, 27 marzo 2018, 02:07

«El artista que siempre quisimos y nunca pudimos tener». Así define el programador del Azkena Rock Festival, Alfonso Santiago, a Tom Petty. El promotor de Last Tour International ha anunciado que la leyenda del líder de The Heartbreakers estará presente en Mendizabala, a través de Urge Overkill «en un concierto exclusivo confeccionado especialmente para el ARF», que tendrá lugar sábado 23 de junio.

El cantante y guitarrista nacido en Gainesville (Florida) hace 68 años falleció a principios del pasado mes de octubre. Acababa de terminar el grueso de una gira con la que celebraba los 40 años de trayectoria de su proyecto musical central, Tom Petty & TheHeartbreakers. Su primer disco presentaba ya temas tan potentes com o ‘Breakdown’ o ‘American Girl’, con los que comenzaría a escribirse uno de los cancioneros más redondos de la historia del rock, con miradas a veces más poperas, en ocasiones más folk y en otros casos, más orientado al blues y el rhythm and blues, como el que cultivaban en sus orígenes sus idolatrados Rolling Stones y Beatles.

Gran amigo del beatle George Harrison, colaboró con él en la formación Travelling Wilburys, uno de los pocos proyectos que Petty desarrolló al margen de su propio grupo. La súper banda incluía asimismo a Bob Dylan, Roy Orbison o Jeff Lynne, quien ejercería de productor de álbumes tan importantes en la trayectoria de Petty como ‘Full Moon Fever’, ‘Wildflowers’, ‘Highway Companion’ o -con The Hertbreakers al completo- ‘Into the Great Wide Open’.

Discos como ‘Damn the Torpedoes’, ‘Echo’, ‘Hard Promises’, ‘You’re Gonna Get It’, ‘Southern Accents’, ‘Mojo’ o el reciente ‘Hipnotic Eye’ recogen buena parte de un legado que ahora, por fin, sonará en Mendizabala, por donde ya pasó hace años el maestro Bob Dylan, a quien Petty y su grupo hicieron de escuderos de gira en los 80.

‘Refugee’, ‘Learning to Fly’, ‘I Won’t Back Down’, ‘Rebels’, ‘Free Fallin’, ‘You Don’t Know How it Feels’, ‘Mary Jane’s Last Dance’, ‘You Wreck Me’, ‘Running Down a Dream’ o el ‘Stop Draggin’ My Heart Around’ -con la ‘heartbreaker honoraria’ Stevie Nicks- son algunas de las numerosas piezas que Petty -casi siempre junto a la guitarra de Mike Campbell y al piano de Benmont Tench, incluso en el combo Mudcrutch, previo a los Heartbreakers - ha dejado para la historia del rock. Firmadas con una guitarra Gibson Flyng V atravesando un corazón roto.