¿Dónde está el pequeño Héctor? Anuncio oficial de la desaparición del vitoriano Héctor. / Interpol Interpol incluye a un niño vitoriano en su lista de desaparecidos tras llevárselo su padre de Colombia, donde vivía con la madre quien hizo lo mismo dos años antes DAVID GONZÁLEZ Domingo, 1 abril 2018, 02:07

El pequeño Héctor vino al mundo en la capital alavesa hace siete años y medio. Su primer colegio fue el CEIP Lakuabizkarra. Hace un par de años que su madre se lo llevó a Cúcuta, una exótica urbe colombiana pegada a Venezuela. Permanece en paradero desconocido desde el 10 de febrero, cuando su padre, vecino de Vitoria, cruzó el Atlántico con la excusa de volver a verle y adoptó idéntica medida. A mediados de esta semana, Interpol le incluyó en su lista de desaparecidos.

Enfrascados en una áspera separación, el niño representa el único lazo de conexión de estos adultos. Pero también ha motivado que su disputa, tras pasar por varios juzgados alaveses, alcance la esfera internacional. Al día siguiente de su desaparición, su madre, Eliana, interpuso una denuncia en la Policía y a la Fiscalía colombianas, que informaron a Interpol. Su padre lo esconde en un punto secreto de Sudamérica, desde donde intenta obtener un salvoconducto legal que le permita traérselo a Álava.

Eliana, de 32 años, atiende a EL CORREO desde Colombia. «Lo único que me interesa es que mi hijo esté bien, emocional y físicamente. Su padre siempre supo dónde estaba el bebé y nunca se me pasaría por la cabeza hacer algo tan atroz de negarle comunicarse con su padre, de ocultarlo y llevárselo quién sabe dónde y de forma irregular», lamenta esta antigua vecina de la Avenida de Gasteiz.

Su relación con el padre de su hijo, de nombre Juan Carlos, se inició en 2009. Pasado un año nació Héctor. Las cosas se torcieron un lustro después, cuando ella regresó a su país de origen, Colombia, con el pequeño en sus brazos. «Decidí irme por problemas de violencia sobre la mujer», describe vía telefónica. Aquella marcha provocó el primer conflicto judicial entre ambos. Eliana defiende que «me denunció porque me había traído al niño sin permiso, pero fui y demostré que no era así». Dice que desde entonces, su expareja únicamente se comunicó con su pequeño por «videollamadas».

El 5 de febrero Juan Carlos se plantó en Cúcuta, donde Eliana tiene a su familia. «Mi niño se puso muy contento y me alegré por él», puntualiza ella. La superficial sintonía duró poco. «Me pidió que le dejara quedarse al niño en el hotel, porque tenía piscina. Como lo dijo delante de él no me quedó más remedio que aceptar, no sin antes ir a una notaría para hacer un acuerdo», relata. Un profesional le advirtió de que podía disfrutar del pequeño «un mes». Esta mujer aceptó porque «creí que no tendría ningún papel que le permitiera sacar al niño del país».

El día 10 dejó de tener noticias de ambos. Acudió al hotel donde se alojaban. Dos veces en el espacio de unas horas, porque la primera vez le aseguraron que su ex no se había ido. La segunda, a base de insistencia, según cuenta, le dejaron supervisar la estancia. Sólo hallaron una maleta vieja y vacía, más una chaqueta. «Se había ido», clama.

«Están viajando, evadiendo puntos de control, no sé si siguen en Colombia o si han pasado a Venezuela, Ecuador o Perú», donde Juan Carlos nació hace 37 años, aunque al cumplir los tres sus padres se trasladaron a la capital alavesa.

Vivir escondidos

Cuando se cumple un mes y tres semanas de la desaparición, la gran pregunta es dónde se encuentra Héctor. EL CORREO ha logrado contactar con el padre. Atiende desde un punto secreto, se supone que de Sudamérica. Su versión resulta totalmente opuesta a la de Eliana.

«Cometí errores en el pasado» -arranca en referencia a una denuncia de violencia de género- «pero sólo quiero recuperar a mi hijo». Recalca que su ex se lo llevó «sin permiso primero». Y aporta una prueba sólida. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vitoria emitió en diciembre de 2016 una sentencia en la que declaró la «ilicitud del traslado y retención del menor a Colombia». Es decir, que la madre incumplió al irse con el pequeño sin consultarlo con el padre. «Sufrí depresión durante los dos años que estuvo en Colombia», asevera.

Ahora viven escondidos. Reconoce que ha adoptado esta medida temporal preso de la desesperación. «Mi hijo ha vuelto a ser como era porque me lo encontré solo, enganchado a la tablet y a la ‘play’». Cree que pronto podrá retornar a la orilla legal. «He puesto el caso en manos de un juzgado» del que elude dar más detalles «por precaución». Ni siquiera del país al que pertenece, aunque en Vitoria ya hay un expediente abierto. «En breve espero que nos den un permiso legal para volver a casa».