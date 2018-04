Sin pecado original Me quito el sombrero imaginario cuando interpreto que la decisión de apartar cálices de ciertas bocas responde a un compromiso ético y coherente en favor de los animales ÁNGEL RESA Lunes, 2 abril 2018, 10:52

Permanecen las dudas sobre la autoría de una frase con sabor a sentencia popular. Me refiero a ‘hay gente p’a tó’, que tiende a atribuirse al torero Rafael ‘El Gallo’ cuando le dijeron que el señor a quien le acababan de presentar (Ortega y Gasset) era filósofo. Con todo el respeto debido a los que profesan una dieta prácticamente inmaculada cabe extender aquella expresión a quienes abrazan alimentaciones sin pecado original. Escrito lo anterior, y reiterando mis respetos al personal que abjura de ingerir comidas procedentes de la fauna en forma directa o inducida, me hago de cruces. Perdonen, eh. Y no tomen esta afirmación muy a pecho, que servidor no es de comulgar. Y menos con ruedas de molino si me excluyen el placer, de vez en cuando, de una doradita a la sal.

Leo que entre los abogados de la causa vegana abundan las mujeres de clase más o menos acomodada y títulos universitarios que colgar de la pared. Y continúo en el párrafo siguiente, ese en el que la compañera habla de las ramificaciones a partir de un tronco central o denominador común. Flexitarianos, vegetarianos, veganos… Vaya por delante la solicitud de clemencia, que la modernidad viste pieles muy finas, pero me reconocerán -inserto aquí el emoticono del perdón- que la terminología reverbera cierto eco de sectas. Eso sí, me quito el sombrero imaginario cuando interpreto que la decisión de apartar cálices de ciertas bocas responde a un compromiso ético y coherente en favor de los animales. El asunto trata de quedarse en una línea o de rebasarla. Y viajar al otro lado incluye el veto a las derivadas matemáticas que representa, por ejemplo, el consumo de los huevos y de la leche.

Ya me extrañaba remar hasta la orilla del texto y no ver ese matiz de progresismos social que figura en la ‘marca Vitoria’. Lo encuentro. Desde hace dos años esta ciudad se confesó, también, amiga de la filosofía vegana. O sea, que no nos falta de ná’ al proclamar que nos sobra casi ‘tó’.