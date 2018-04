El patronato del Artium elegirá por concurso al sucesor de Castillejo al frente del museo Daniel Castillejo accede ayer al museo Artium, cuya dirección abandonará en octubre. / Igor Aizpuru El gestor confirma que dejará el puesto en octubre mientras se espera abrir en junio el proceso selectivo para designar al nuevo director NATXO ARTUNDO Viernes, 20 abril 2018, 01:33

Todo tiene su límite. Y el de Daniel Castillejo es el 22 de octubre. Esta es la fecha que el director del Artium ha puesto como frontera para ejercer el cargo que ha desempeñado en el museo vasco de arte contemporáneo durante la última década. De esta forma, la trayectoria del máximo responsable del centro se situará en los diez años, tal y como se apuntaba en el primer contrato tras el concurso que le llevó a suceder a Javier González de Durana al frente del complejo de la calle Francia.

Tras la confirmación de su abandono de la dirección, avanzado ayer en exclusiva por EL CORREO, Castillejo explicó que tras la prórroga de su labor al frente del Artium en 2013 su mandato era ya indefinido. Pero añadió que prefería acogerse a la primera versión contractual, que era de «cinco años y otros cinco de prórroga». Añadía que, como defensor de las buenas prácticas, prefería irse «para dejar paso a otra persona».

El máximo responsable del Artium subrayó que «no he tenido presión ni conversación negativa alguna» y que su decisión «firme» la había comunicado por «carta firmada voluntariamente». La misiva la había dirigido tres días antes al presidente del Patronato, el diputado general Ramiro González. Y ayer expuso su intención ante el Comité Ejecutivo del museo cuya presidenta -la diputada de Cultura, Igone Martínez de Luna- se habría mostrado contraria al abandono del cargo por parte de Castillejo.

Pero el director seguirá vinculado al museo. «Vuelvo a mi puesto de conservador de la colección», indicó quien adujo «motivos personales» para apoyar su adiós al cargo. A la vez, recalcó que en el período de transición hasta el relevo «lo daré todo para que el museo siga funcionando».

Y es que los órganos rectores de la Fundación Artium han iniciado ya el proceso que establecerá el concurso de méritos para el nuevo director. Las bases para la convocatoria se elaborarán en las próximas semanas, de manera que las condiciones para el proceso de selección se publiquen en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) en la primera semana de junio, según confirmaron ayer fuentes de la Diputación foral.

Por su parte, Castillejo recordó que en su caso hubo un mes para la presentación de los diversos proyectos. Tras el estudio de las diferentes candidaturas, el concurso estará resuelto para otoño, de cara a un relevo que el actual director ha querido facilitar al anunciar con tiempo su marcha, según indicó. Eso sí, anunció que «trabajaré codo con codo con quien venga. Pero me quito mucho peso de encima», aseguró antes de repasar diversos aspectos relacionados con su gestión al frente del Artium y que han tenido mayor o menor peso en su decisión de dejar el cargo.

Habló Castillejo de actividad y de cómo los trabajadores han suplido con esfuerzo la falta de presupuesto, así como del modelo de museo y su liderazgo en transparencia y buena prácticas, lo que se ha traducido en una imagen y una consideración profesional de primer orden en el contexto español. Y, en el polo opuesto, recalcó cómo la falta de recursos hizo que se tuviera que despedir a dos personas.

«Ha sido un período muy duro, también en lo personal», expuso mientras comentaba que las instituciones han marcado «un techo económico imposible de romper» sin las aportaciones de nuevos patronos privados, algo que la crisis no ha favorecido precisamente. «Ha sido algo definitivo en mi toma de decisión», argumentaba Castillejo y recordaba cómo en estos años ha tratado con representantes de diverso signo político.

«Herido pero recuperable»

«Ha habido encuentros y unos pocos desencuentros. También, encontronazos», señaló quien se autodefinió como «militante de la cultura y el arte». Pero luego Castillejo matizó que «los desencuentros se han producido a nivel presupuestario fundamentalmente», mientras diagnosticaba que el Artium ha quedado «herido pero aún es recuperable. Tiene una buena posición en el contexto de los museos y un enorme prestigio en el ecosistema museístico».

Con respecto a su sucesor, el patrón del museo apuntó que «me gustaría que tuviera clara la diversidad del arte y una atención a lo local y vasco, pero también a lo internacional. Una fórmula parecida a la que yo he dado». «No me he encerrado en un castillo», recordó y aconsejó al futuro director «que sea cercano a la gente, que se imbuya en el contexto general y que se lo tome con calma».