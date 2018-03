«Este año va a ser un San Patricio de récord» The Dublin House, en Zabalgana, ambientado para el día de San Patricio. / E. C. Los pubs irlandeses de Vitoria se preparan para una fiesta que se extenderá a todo el fin de semana, animada por la jornada final del torneo Seis Naciones de rugby SERGIO CARRACEDO Viernes, 16 marzo 2018, 20:31

Si hay un día marcado en rojo, o en verde, en el calendario de los amantes de la cerveza ese es el día de San Patricio que este año cae en sábado. Por si esta coincidencia fuera poco, la fiesta se animará más aún con la disputa de la jornada final del torneo Seis Naciones de rugby en el que Irlanda ya es campeona tras acabar con la hegemonía inglesa y deja a los verdes a un paso del tercer Grand Slam de su historia y de su tercer Seis Naciones en cinco años.

Con estos condicionantes, y la tradicional afinidad de un buen número de vitorianos con esta celebración, el éxito está asegurado. «Será un día de récord. Si acompaña el tiempo va a ser espectacular», asegura Sergio Simón, del Toba's Tavern. A escasas horas del inicio de la fiesta, los pubs irlandeses de Vitoria están pertrechados de un sinfín de artículos de regalo y, cómo no, de mucha cerveza, ya que esperan «mucha más gente que otros años». «Si todos los años hay buen ambiente, este año va a ser aún mejor», admite Luis, del O’Connors. «Quería hacer un concierto, pero me come medio bar, por lo que este año va a ser imposible», reconoce este experimentado hostelero que este sábado se resignará a poner música irlandesa grabada.

Sin embargo, para los poco amantes de las apreturas, la fiesta irlandesa por excelencia se extenderá a todo el fin de semana. De viernes a domingo, se podrá festejar ‘Saint Patrick's Weekend’ como mandan los cánones del país del trébol: con una pinta en la mano, música irlandesa y ataviado con distintivos célticos de todo tipo. El último ingrediente, y no por ello menos importante será la música folk irlandesa, que en algunos casos será en directo.

O'Connors

Uno de los pubs irlandeses veteranos de Vitoria es el céntrico O'Connors, que este año celebra su vigésimo 'Saint Patrick's Day' transformado en 'Saint Patrick's Weekend', con lo que la fiesta se extenderá también al viernes y al domingo, para «que se reparta un poco la gente», asegura Luis, responsable del local inaugurado en 1997.

«Siendo sábado no podemos hacer concierto», pero habrá música irlandesa, ambiente festivo y las habituales promociones «con cualquier tipo de cerveza, hasta fin de existencias». Con motivo del Santo Patrón de Irlanda, con cada pinta se repartirá una cartera-muñequera, un gorro con la segunda, una bolsa petate con la tercera y una camiseta de manga corta con la cuarta pinta. Además, saldrán del pub vestidos con un polo de rugby sólo los que se puedan beber más de dos litros y medio de cerveza, es decir, 5 pintas.

«Intentamos que todo el mundo se vaya con un regalo, pero los gorros es lo primero que se suele acabar, seguidos de los polos», asegura Luis desde el local del córner de la calle Prado con Becerro de Bengoa.

Saint James Way

A diferencia de otros años, el pub Saint James Way, en la Avenida Santiago 39, no tendrá música en directo este sábado, aunque «regalos, cerveza y buen ambiente» no va a faltar, asegura el responsable del local que cuenta para el sábado con ambientación especial y fiesta Guinness.

Pub Carlingford

El pub de la calle Cercas Bajas 22, regentado por el irlandés Pol Mac Eoichaid, también está preparado para el gran día. «Creo que va a haber un gran ambiente, mucha gente y que va a ser una fiesta de victoria sobre Inglaterra», destaca este dublinés, en referencia al partido que Irlanda disputa a las 15.45 horas.

Al Carlingford acudirán un buen número de sus compatriotas irlandeses afincados en Vitoria que son «treinta y algo o cuarenta», asegura Mac Eoichaid, para celebrar que la selección de rugby salga invicta del Seis Naciones. A la fiesta del deporte se unirá la de su santo con regalos en forma de gorros o camisetas. «No vamos a tener música porque el año pasado no cabía ni un alfiler», reconoce.

«San Patricio es como San Prudencio, siempre llueve pero nos lo pasamos bien» Pol Mac Eoichaid, Carlingford

A falta de que Vitoria celebre su propio desfile, este dublinés sueña con ver la plaza de la Virgen Blanca iluminada de verde en esta fecha tan señalada. «Sería un pequeño gesto que nos haría mucha ilusión», confiesa el hostelero, que acumula 19 años en Vitoria.

Toba’s Tavern

En el pub de la calle Gorbea 4, la fiesta comenzará «desde la mañana», ya que es una referencia entre los aficionados al rugby de la capital alavesa y el Italia-Escocia de rugby se juega a las 13.30. «Vendrá mucha gente a comer», asegura el responsable del Toba’s, Sergio Simón. A las 15.45 será el siempre interesante Inglaterra-Irlanda y a las 18.00 horas el Gales-Francia, por lo que «se nos solapa con la fiesta de San Patricio. Va a ser de récord», reconoce Simón.

Tras los partidos, se sorteará entre los clientes un viaje a Dublín para la final del Pro14 de rugby, antes de dar paso al concierto de Astearte y su folk «vasco-irlandés». Además, no faltarán los gorros típicos y el sorteo de viajes, camisetas y balones de rugby.

The Dublin House

San Patricio también llevará su espíritu festivo a Zabalgana. En la costa Oeste vitoriana, en The Dublin House (Paseo de la Unesco, 6) los tiradores de Guinness no tendrán descanso durante todo el fin de semana. El pub, que está decorado con banderas y símbolos de Irlanda desde el pintxo-pote del jueves, estará de fiesta «hasta el domingo por la tarde», asegura Álvaro, su responsable.

La música irlandesa acompañará las veladas del fin de semana con regalos en forma de bufandas, gorros, polos de rugby y otros regalos, aunque este viernes celebrarán un sorteo de un fin de semana en un ‘Beer Spa’ en Granada. Además, habrá un ‘photocall’ y globos para los niños, ha revelado el propietario del local.

Mullins Irish Pub

En la costa Este vitoriana, en Salburua, también habrá sabor irlandés y música folk. El Mullins Irish Pub, en Paseo de Estrasburgo 13, se ha provisto de decoración 'irish' para la celebración de San Patricio. La fiesta estará ambientada con música, entrega gorros, bufandas y otros regalos con las consumiciones y sobre todo mucha cerveza, como desde hace 12 años en este local, ha indicado Pedro González, uno de los socios que lo dirigen.

Ahora sólo falta que el tiempo acompañe, aunque la previsión anuncia precipitaciones. «San Patricio es como San Prudencio, siempre llueve pero lo pasamos bien», bromea Mac Eoichaid, poniendo buena cara al mal tiempo.